28-29 июня 2018 года в гостинице Hyatt Regency состоялся международный научно-образовательный семинар «Современные подходы к терапии и диагностике ревматических заболеваний». Программа семинара включила выступления ведущих зарубежных специалистов по диагностике и лечению ревматических заболеваний.

Накануне более подробно рассказать об этом мероприятии мы попросили главного терапевта Минздрава и соцзащиты населения Таджикистана, председателя общества ревматологов РТ, член-корреспондента Академии медицинских наук РТ, доктора медицинских наук, профессора, Сурайё Шукурову.

- Сурайё Максудовна, расскажите о целях мероприятия? Почему семинар проводится именно у нас в Душанбе?

- Конференция организована Минздравом и соцзащиты населения Таджикистана при поддержке Азиатско-Тихоокеанской противоревматической лиги против ревматизма (APLAR), Академии медицинских наук Таджикистана и Ассоциации терапевтов и ревматологов РТ. Заболевания опорно-двигательного аппарата занимают одно из ведущих мест по распространённости во всех странах мира. По подсчетам экспертов, число пациентов превышает 20 млн. человек. Одни из самых коварных заболеваний в этой группе – ревматические. Ими страдает каждый десятый человек. Ревматические заболевания поражают активное и трудоспособное население нашей страны, что ложится тяжелым грузом на плечи государства и становится значительной социальной проблемой для Таджикистана.

Сурайё Максудовна с коллегами

Долгое время ревматические заболевания считались неизлечимыми и обрекали заболевшего на глубокую инвалидность. Однако за последние годы разработки в области ревматологии дали возможность пациенту жить полной, активной жизнью, воспитывать детей, работать и приносить пользу обществу.

Главной целью APLAR является объединение усилий по решению насущных задач здравоохранения, в том числе, совершенствовании профилактики, внедрение последних достижений медицинской науки в практику, повышения знаний врачей, интеграция и объединение усилий специалистов в решении наиболее актуальных научных проблем в области ревматических заболеваний.

При поддержке Министерства здравоохранения и социальной защиты населения и в рамках реализации Национальной стратегии здравоохранения на 2010-2020 гг., направленной на улучшения кадрового потенциала ревматологической сферы, привлечение врачей других специальностей к изучению современных подходов терапии ревматических заболеваний, а также улучшения знаний молодых специалистов в данном направлении, организован образовательный курс с участием специалистов ревматологов международного уровня.

Хочется надеяться, что форум предоставит новый вектор для интенсивных дискуссий, общений, научных взаимодействий и сотрудничества между участниками стран Азии и Европы для содействия прогрессу в области клинических исследований смежных дисциплин.

- Кто из известных специалистов-ревматологов приехал в Душанбе?

- На семинаре запланировано чтение образовательных лекций ведущими ревматологами международного класса из государств дальнего и ближнего зарубежья, в том числе трех президентов APLAR разных лет. В числе лекторов: Пракаш Пислати (2002-2004 гг. президент APLAR). Доктор Пракаш Писпати является директором Ревматологического отделения – Клинического исследовательский центра Яслока, Мумбай. Имеет полувековой опыт в медицине и 40 лет в ревматологии. Проходил последипломную подготовку по ревматологии в Великобритании и США. Является автором нескольких публикаций и международных докладов на всех пяти континентах, включая: Оксфорд, Нью-Йорк. Сан-Диего, Буэнос Айрес, Кейптаун, Мельбурн, Китай, Бангкок, Сингапур.

Профессор Университета Западного Сиднея Центра исследований здоровья (CHR) Кевин Пайл (2014-2016 гг. президент APLAR). Профессор ведет клиническую практику в больницах Камден и Кэмпбеллтаун. Является выпускником университета Отаго, окончивший с отличием аспирантуру в Оксфордском университете, в результате удостоенный степени доктора медицинских наук.

Ранее был доцентом в Университете Джеймса Кука в Таунсвилле. Является автором ряда книг. Его последние исследовательские интересы связаны с качеством жизни у больных ревматическими заболеваниями. Он недавно издал книгу «Решение проблем в ревматологии».

Врач и академик из Бангладеш Сайед Атикул Хак нынешний президент Азиатско Тихоокеанской Лига ассоциаций ревматологии за 2018-2020 гг. Он является основоположником кафедры ревматологии в Медицинском университете им. Бангабандху Шейха Муджиба в Дакке. Доктор Хак был начальником отдела медицины с 2009-2012 года в Медицинском университете им. Бангабандху Шейха Муджиба в Дакке. Являлся редактором нескольких международных журналов по ревматологии. Ветеран-врач является бывшим президентом Ассоциации врачей Бангладеш.

Со своими научными докладами также выступят, профессор Института медицинских наук Токийского медицинского университета и по совместительству профессор Института медицинских наук в Школе медицины Университета Святой Марианны Тошихиро Накаджима. С апреля 2005 года по март 2008 года он работал заместителем директора Института медицинских наук в Медицинской школе Университета Святой Марианны. Был заведующим отделом кафедры генной-инженерии института медицинских наук в Школе Университета Святой Марианны с 2001 по 2008 год.

Доцент Московского государственного медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова, секретарь Российского цитокинового общества (ассоциированный член АПЛАР) Russian Cytokines Society (Associated APLAR member) Марк Головизнин.

Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения ревматологии, Национального центра кардиологии и терапии им. академика М. Миррахимова, (Бишкек, Кыргызстан) Назгуль Омурзакова

Думаю, что диапазон обсуждаемых тем весьма широк. Будут затронуты вопросы диагностики, иммунопатологии, распространения инновационных методов лечения ревматических заболеваний.

«Более трети опрошенных имеют те или иные жалобы на суставы»

- Насколько распространены ревматические заболевания, и насколько актуальная эта проблема для Таджикистана?

- Проблема ревматических болезней (РБ) во всем мире рассматривается, как одна из наиболее значимых не только с медицинской, но и с социально – экономической позиции. Это обусловлено прежде всего широчайшей распространенностью и многообразием РБ. Например, «артриты», их в США обозначают все болезни суставов, находятся в ряде наиболее распространенных хронических заболеваний общества. В 2000 году ими страдали около 15% североамериканцев, а по прогнозу к 2020 году поражаемость населения «артритами» составит более 18%.

В России данные многоцелевой программы по изучению социально-экономических последствий РЗ (ревматоидных заболеваний), свидетельствуют о том, что суставные жалобы на протяжении жизни имеют более 40% жителей.

О ситуации с РБ по Республике Таджикистан, можно судить лишь по данным отчетных форм Министерства здравоохранения и социальной защиты, регистрируемые Государственным комитетом статистики. Так, по данным ряда авторов в Таджикистане БКМС на 100 тыс. населения в 2000 году составил 688,18, а в 2007 году 945,15. Ревматические заболевания в 2000 году 777,78 и в 2007 году 1137,4. В целом прирост РЗ отмечается более чем на 15%.

Полагаю, что эти данные не отражают истиной картины, так как первичная заболеваемость регистрируется по обращаемости населения за медицинской помощью. Реальные цифры, на наш взгляд, намного выше, так как не все население республики обращается за медицинской помощью из-за многих причин.

- А проводились ли исследования распространения ревматических заболеваний в Таджикистане?

- Да, под моим руководством, были проведены такие исследования. Отсутствие достоверных данных по распространенности ревматических заболеваний с суставным синдромом на территории Таджикистана, расхождение в статистических цифрах и ощутимый рост регистрации запущенных форм этих болезней явилось основанием для проведения анализа распространенности суставного синдрома в стране.

В частности проводился скрининг взрослого населения регионов республики, для выявления суставных жалоб с участием студентов Таджикского госмедуниверситета имени Абуали ибн Сино. Всего участвовало 1078 студентов в период зимних каникул. Опрос населения проводился по специально разработанной анкете. Опросник был разработан на основе скринирующей анкеты, предложенной институтом ревматологии РАМН в рамках программы «Социальные и экономические последствия ревматических заболеваний». Кроме этого проводилось анкетирование взрослого населения города Гафурова и дальнейшая детализация жалоб в зависимости от места проживания (город, село), возраста, пола и некоторых медико-социальных параметров.

Анкетирование проводилось как в медицинских, так и вне медицинских организаций (в трудовых коллективах, анкетирование «случайных» лиц) во избежание систематической ошибки отбора. Тем самым, соблюдались условия равной возможности попадания в выборку как здоровых, так и больных людей.

- И какими оказались результаты вашего исследования?

- Результаты анализа первого этапа скринингового исследования, показали, что более трети жителей 4040 (37,6%) из общего числа опрошенных жителей различных регионов страны имели те или иные жалобы (боль, припухание). И на первом месте по частоте жалоб превалируют регионы северной области республики 37,6%. На втором месте город Душанбе совместно с РРП 34,6% , на третьем - Хатлонская область 21,5%, данные по Горно Бадахшанской автономной области не показывают реальной картины с РБ по региону. Число опрошенных там было ничтожно мало 81 лицо, из которых 50 отметили на те или иные суставные жалобы.

Нами был проведен анализ частоты регистрации суставных жалоб в зависимости от пола и возраста. Так выяснилось, что жалобы на боли в суставах чаще предъявляют женщины (54,6%), чуть реже мужчины (45,4%). Средний возраст опрошенных составил 36,44±15,6 и варьировал от 18 до 88 лет. Большее число опрошенных, являются лицами молодого возраста, что можно объяснить несколькими аспектами: во первых население Таджикистана довольно таки молодое, так по данным ВОЗ 50% населения РТ моложе 35лет, во вторых студентам было комфортнее опрашивать своих сверстников. Однако здесь стоит отметить, что жалобы предъявленные данным контингентом лиц отличались по своей интенсивности и продолжительности и носили непостоянный, проходящий характер.

Исследованием установлено, что большое число населения не обращается за медицинской помощью при наличии суставных жалоб, что приводит к запоздалой диагностике и запущенным формам, требующим стационарного лечения. Данные официальной статистики зачастую расходятся. Причины, заставляющие откладывать визит к врачу разнообразны. Среди них дороговизна лекарственных препаратов (34,2%), диагностических исследований и консультаций (23,8%), отдаленность лечебных учреждений (24,6%) и отсутствие квалифицированных кадров (17,4%).

Анализ терапии показал, что 2977 (39,8%) населения при суставных жалобах самостоятельно, зачастую бесконтрольно принимают аналгетики и НПВП. На вопросы анкеты о динамики состояния в 41,5% случаев пациенты отмечали незначительное улучшение, а в 16,1% случаев без динамики и в 8,7% отмечали ухудшения состояния.

На втором этапе нашего исследования мы детально провели анализ суставной патологии в северном регионе страны, где было отмечено большее число лиц с суставной патологией, на примере города Гафуров и прилегающих к нему районов. Были проанализированы такие жалобы как суставная боль (артралгии), припухание, утренняя скованность и ограничение функций, которые сопоставлялись с локализацией суставов, полом, возрастом, местом жительства и т.д.

Результаты показали, что артралгии встречались у 833(48.4%) жителей города и у 887(51.6%) жителей села. Распространенность артралгий изучались в анамнезе, в последний год и их периодичность в течении жизни.

- Учитывались ли социально-бытовые условия респондентов?

- Да, конечно. Анализ материально-бытовых условий показал, что в 68,7% случаев люди проживают в удовлетворительных материально-бытовых условиях, 31,25% респондентов указали на неудовлетворительные материально-бытовые условия. Лидерами по частоте жалоб (боли и припухание в суставах) были пенсионеры-33,3%, реже предъявляли жалобы студенты- 2,3%. По мере убывания частоты всех жалоб после пенсионеров идут колхозники - рабочие (20,5%), служащие (13,5%). У домохозяек и безработных жалобы встречались одинаково часто. Проведенный анализ уровня образованности выявил его высокую степень. Так, лица с высшим образованием представляли 75,5%. Удельный вес людей без образования, а также имевших среднее и начальное составлял соответственно 12,0%, 7,5%, 5.0%.

«Нужно сообщество ревматологов, преданных своей профессии»

- Вы приводили показатели по регионам проживания респондентов вашего исследования? Это важный фактор для ревматических болезней?

- Отчасти, да. В северной области страны лица с суставными жалобами регистрируются чаще, что, возможно, связано с географическим расположением, высокой влажностью и низкими цифрами среднегодовой температуры.

Суммируя анализ группы пациентов с «артралгиями», мы пришли к выводу, что почти у каждого второго в анамнезе с различной периодичностью беспокоили боли в суставах. При этом локализация суставных поражений имеет свои особенности в зависимости от пола и возраста. Преобладание женщин среди артралгий можно объяснить с нескольких позиций. Так, в структуре ревматических заболеваний остеоартроз и ревматоидный артрит занимают лидирующие позиции, для которых чаще свойствен женский вариант. Во вторых, как показывают наблюдения, женщины раньше и чаще мужчин реагируют на различные болевые ощущения.

Для большинства ревматических заболеваний, кроме половой избирательности свойственны также возрастные ассоциации, где часто определяется линейная прямая зависимость болей в суставах от возраста.

Социально – гигиенические условия труда и отдыха, так же показали значительное влияние на частоту жалоб связанных с заболеваниями суставов. Так, лица занятые тяжелым физическим трудом и с низким уровнем жизни занимали лидирующие позиции среди опрошенных. Анализ анкетирования населения на наличие жалоб ревматического характера выявил ряд особенностей в половом, возрастном и социально - гигиенических аспектах.

- К каким выводам вы пришли согласно итогам проведенного исследования?

- Скрининг взрослого населения продемонстрировал масштабы проблемы, выявил характерные ревматические жалобы - боли в суставах (артралгии) и припухание, что в большинстве случаев позволяют заподозрить ревматическое заболевание.

Суставной синдром является клинически значимым проявлением ревматических заболеваний и имеет свои особенности в половом и возрастном аспектах.

Для лиц с суставными проявлениями РЗ характерен специфический социально-гигиенический портрет, чаще жалобы предъявляют лица пенсионного возраста, колхозники и рабочие в возрасте 48-50 лет с низким уровнем жизни.

Многочисленные РЗ по праву находятся в центре внимания отечественных ревматологов.

Проведенные нами исследования с учетом различных факторов демонстрируют возрастающую значимость данной проблемы и для государства в целом, и для отдельных его членов, в частности.

Сейчас появилась необходимость формирования сообщества ревматологов преданных своей профессии, нужно стремиться к обмену опытом и постоянно осваивать новое, достигать успехов в борьбе с ревматическими заболеваниями в Таджикистане, что может способствовать повышению престижа ревматологии как раздела современной внутренней медицины.

Наряду с этим есть и необходимость совершенствования продолжающей формироваться ревматологической школы Таджикистана.

Намеченные перспективные планы осуществимы при взаимодействии ревматологов ближнего и дальнего зарубежья, постоянного обмена опытом, реализации и интеграции научных и клинических знаний, при соответствующей организационной и финансовой государственной поддержке, которая не менее важна для охраны здоровья населения.

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