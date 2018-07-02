С целью изучения инвестиционных возможностей Таджикистана, а также налаживания прямых деловых контактов с таджикскими коллегами и определения направлений будущего сотрудничества Таджикистан посетила южнокорейская делегация.

Пятидневный визит делегации южнокорейских деловых кругов в Таджикистан завершился в конце минувшей недели. В ходе своего визита корейские бизнесмены провели ряд встреч, в том числе с руководством Торгово-промышленной палаты Таджикистана.

Среди бизнесменов Южной Кореи были главы промышленных компаний, малого и среднего бизнеса, представляющие различные сектора промышленности, агробизнеса, строительства, здравоохранения и туризма, сообщает пресс-служба ТПП РТ.

На встречах представители Таджикистана обозначили такие перспективные направления инвестиционного взаимодействия, как гидроэнергетика, горная добыча, машиностроение, освоение углеводородов, легкая промышленность, сооружение дорог, телекоммуникация, банковское дело, торговля, туризм и прочее.

Также была отмечена необходимость налаживания в Таджикистане выпуска бытовой техники, гигиенической продукции, бытовой химии и высококачественных конкурентоспособных товаров легкой промышленности на основании местного сырья с использованием опыта, оборудования и новых технологий Южной Кореи.

Согласно официальным статистическим данным РТ, торговый оборот между Таджикистаном и Южной Кореи в 2017 году составил около 16 миллионов долларов, что на 18% больше показателя 2016 года. Практически весь объем товарооборота приходится на поставку южнокорейских товаров в Таджикистан.

В настоящее время в Таджикистане действуют 16 совместных предприятий при финансировании Южной Кореи.

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