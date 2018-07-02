Из-за разгерметизации в салоне самолет, летевший по маршруту Москва-Худжанд, экстренно вернулся в Домодедово, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На борту самолета авиакомпании Tajik Air, летевшего из Москвы в Худжанд, произошла разгерметизация. Самолет выработал топливо и произвел посадку в Домодедово", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на борту находился 141 пассажир. Самолет Boeing 737-300 авиакомпании Tajik Air вылетел в 01:03 мск.

На портале Flightradar24.com самолет был отмечен красным цветом - так на этом портале обозначаются воздушные суда, на борту которых объявлена чрезвычайная ситуация.

Сообщается, что борт развернулся в районе Рязанской области и полетел обратно в направлении Москвы, после чего начал кружить, вырабатывая топливо. В Домодедово самолет вернулся около 04:18 мск.

По данному факту «АП» пока не удалось связаться с Tajik Air.

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