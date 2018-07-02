180 человек стали первыми пассажирами прямого авиарейса по маршруту Душанбе-Анталья авиакомпании «СомонЭйр».

Рейс осуществлен в рамках реализации программы расширения маршрутной сети авиакомпании. Заказчиком данного рейса выступает тур оператор «КОМПАС», а на туристическом рынке представителем этого оператора является компания ООО «Transavia Express», - сообщили в пресс-службе «СомонЭйр».

«Рейсы по этому маршруту выполняются раз в десять дней. Все полёты будут осуществляться на самолетах Боинг 737-800 и -900. Время в полёте из Душанбе в Анталью составляет 5 часов», - сообщили в пресс-службе.

Фото пресс-службы СомонЭйр

«Мы рады открыть ещё один маршрут в нашей сети и прекрасный курортный город Анталья выбран впервые в качестве направления в истории гражданской авиации Республики Таджикистан», - сказал на церемонии открытия рейса в Международном аэропорту Душанбе Генеральный директор авиакомпании «Сомон Эйр» Томас В. Ҳаллам II, поприветствовав всех пассажиров и журналистов.

Напоминаем, что с мая этого года Сомон Эйр также увеличила частоту полётов по направлению Душанбе-Стамбул до трёх рейсов в неделю - по вторникам, пятницам и воскресеньям, а также изменила время вылета. Для большего удобства пассажиров с 18 мая было изменено время вылета, как из Душанбе, так и из Стамбула. Теперь время вылета из Душанбе - 05-30, из Стамбула в Душанбе - в 21-30 по местному времени. Данный график позволит бизнес пассажирам провести с пользой в Стамбуле один день, прилетев туда утром и вернувшись обратно уже на следующее утро. Любители туризма и шопинга могут воспользоваться уик-эндом и успеть за 3 дня увидеть красоты Стамбула и вернуться в Душанбе к началу рабочей недели.

На сегодняшний день авиакомпания «Сомон Эйр», вступившая осенью в ИАТА, успешно осуществляет полёты из Таджикистана в Германию, ОАЭ, Турцию, Китай, Россию и Казахстан. В парке авиакомпании самолёты Боинг 737-300, -800 и -900.

Сколько стоит долететь?

Между тем, по данным компании ООО «Transavia Express» цены на билеты на чартерный рейс составляют 750 долларов.

Если вы хотите брать тур-путевку, то она может отбойтись вам от 700 долларов (в данном случае билеты будут стоить дешевле) за 3-х звездочный отель - 9 ночей и 10 дней. Верхняя планка не указывается, потому что цены зависят от выбранного вами отеля.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus