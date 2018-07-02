В Душанбе на площади «800-летия Москвы» 1 июля открылся фестиваль для болельщиков чемпионата мира-2018 («Фанфест»).

Фестиваль организован Федерацией футбола Таджикистана.

На специально подготовленной безопасной площадке будут транслироваться все матчи ЧМ-2018 в прямом эфире в HD-качестве на огромном экране.

«Фанфест – отличное место, чтобы посмотреть матчи лучших команд и поболеть за любимых футболистов», - сообщили в ФФТ.

Фото ФФТ

По данным источника, для посетителей фестиваля также будут устроены различные акции.

«Зрители смогут приобрести сувенирную продукцию, поучаствовать в развлечениях. Планируется также розыгрыш билетов на матчи плей-офф ЧМ-2018», - сообщили в ФФТ.

Вход на фестиваль Fan Fest абсолютно бесплатный.

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