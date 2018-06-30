«Давайте мы, отцы женихов прекратим этот позор. Не будем принимать ничего от невесты. Мужики, будьте мужчинами», - написал один из участников группы «Samarkand & Самарканд» в Facebook под постом поднявшего тему пользователя и призвали прекратить требовать от невесты сарпо (ценные подарки со стороны невесты жениху и его родственникам).

В последнее время сарпо стало включать не только одежду и обувь, но и мебель, посуду, дорогие занавески и тому подобное, сообщает ИА «Фергана».

Пост был об истории женщины, которая, чтобы не расстроить свадьбу своей дочери, вынуждена влезть в долги и обеспечить ей солидное приданое. Автор поста возмутился обычаем предоставлять вещи стороне жениха, и многие участники группы его поддержали. Об актуальности проблемы свидетельствует то, что публикация набрала несколько сотен комментариев.

Пост в Facebook

Большинство участников дискуссии однозначно высказывались за отмену таких традиций. Многие представительницы женского пола называли женихов, требующих с семьи невесты сарпо альфонсами, сетуя, что в Самарканде таких становится все больше.

Однако эта проблема актуальна не только для Самарканда, где, как отметил один из участников группы, «этот вирус приняли из Ташкента».

Судя по комментариям, в столице дело обстоит еще хуже, там приданое – основной атрибут, без которого свахи не начинают договариваться о женитьбе.

Комментаторы сходятся в том, что несмотря на финансовые трудности, узбекистанцы при организации торжеств руководствуются принципом «а что скажут люди» и еще долго не удастся искоренить лишние, по сути, траты.

«Как бы ни печально это все было... но факт остается фактом. Каждый старается повыпендриваться друг перед другом. У кого больше и дороже ансамбли. У кого мебель подороже и т.д. Но никто так и не понимает, что счастья то нет. И от приданого его не прибавится. Очень жалко родителей, которые годами пашут на чужбине ради одной свадьбы. Чтобы их дети не были хуже кого-то. А в итоге много семей распадается и много сломанных судеб... увы...», - пишет пользователь (здесь и далее орфография авторов комментариев сохранена).

«Пашут за границей ради свадьбы, ради сарпо... и остаются без ничего... вся суть жизни нашего народа... к сожалению...», - соглашается с комментатором другой участник сообщества.

«Вот мне интересно все мы тут сидим спорим, но если это дело каснется нас, то также как и все пойдем наполнять сундуки, мебель, стиральную машину, унитаз, душевая кабина, веники импортные и все такое», – сокрушается третий.

Фрагмент дискуссии в группе «Samarkand & Самарканд»

Еще один пользователь описал ряд обычаев, требующих расходы, встав на защиту стороны жениха, траты которой тоже далеко не мелкие.

«Все вы правы, мебель, занавески, но поверьте, со стороны жениха тоже не просто это женитьба. Фотия (помолвка), сторона жениха должны дать деньги по $10 каждому, кого отправляют, в день свадьбы должны дать деньги за тупаланг ош (праздничный плов). Вещи родственникам, лайли (угощения, чаще выпечка, на подносах или в тазах), стороне невесты должны дать место на вечер 150-200 мест. Это тоже нехилые деньги. Лучше обе стороны договорились бы, камакак одамки Фотия (помолвку с маленьким числом участников), без мебель чизо (вещей), латта путто туй (без лишних трат). И на вечер уже молодежки туй (свадьба). Всем этого хочется, но почему то когда своя очередь доходит, никто так не поступает», - заключает комментатор.

В продолжение темы пользователи жалуются, что в погоне за видимостью роскоши, обменом ценными вещами родители и сваты совсем забывают о молодоженах.

«Женщины увлечены лишь этой мебелью, занавесками и всякими безделушками, с каждым годом они становятся все наглее и наглее. Бесконечное количество молодых семей рушатся из-за бытовых вещей. С каждым годом становится все труднее и труднее выдавать замуж. Сами ж женщины напридумали всякие «урф-одат» (обычаи, обряды) или «орзу-хавас» (мечты-желания)», - пишет участник группы.

Свадьба в Узбекистане. Фото Uzbek-travel.com

Комментаторы приводят случаи из жизни, когда семьи распадались из-за упреков свекрови в том, что родители невестки не одарили сторону жениха «как положено». Иногда, по словам комментаторов, это имело трагические последствия: одна невестка, устав от критики старших, повесилась, другая – облила себя бензином и подожгла.

Некоторые мужчины в качестве решения проблемы предложили осознанно отказаться от сарпо и не требовать ничего от будущих жен и их родителей. Кто-то предложил прописать отмену «вещевых отношений» при заключении брака на законодательном уровне.

Эту мысль развил пользователь из Таджикистана. «Предлагаю правительству Узбекистана принять закон как у нас в Таджикистане. Закон об Упорядочении традиций и торжеств. Например: по этому закону запрещается приглашать более 150 гостей на свадьбу. Запрещается свадебный кортеж более 4 машин. Подарки показывать и дарить. И многое другое. Мы, народ, рады принятию этого закона. Много молодых людей и девушек, чье финансовое состояние не позволяло жениться и выйти замуж, смогли создать свои семьи. Много людей освободились от бесмысленных долгов… Кто нарушит этот закон, тому грозит большой штраф, если нарушитель работает госструктурах, то увольнение. Даже если он министр», - написал таджикистанец.

Между тем в Узбекистане уже близки к узакониванию ограничений при проведении свадебных торжеств. Этот вопрос власти поднимали еще в правление Ислама Каримова. Нынешний президент Шавкат Мирзиёев также неоднократно высказывался о ненужности показной роскоши на торжествах. И уже запретил чиновникам посещать свадьбы и дни рождения.

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