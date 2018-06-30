Интересные существа - эти люди. Они коллекционируют всякого рода вещицы, безделушки. Кто-то собирает марки, кто-то - денежные знаки, а кто-то самолетики, оловянных солдатиков и прочее. Может, это для нас они - безделушки, а что эти вещицы значат для самих коллекционеров?

Любитель огня

Абдувохиди Зевар – журналист, поэт, главный редактор четырех детских журналов и газет

Зажигалки наш герой собирает уже несколько лет, и в настоящее время в его коллекции их уже насчитывается более 800 штук. По словам самого коллекционера, каждая из них имеет свою историю и по-своему дорога для него.

Почему именно зажигалки? Оказывается, Абдувохид, как потомок древних зороастрийцев, с детства любил наблюдать за огнем. Его всегда привлекали костры и пламя, и, подобно своим далеким предкам, он с особой любовью и трепетом относится ко всему, что связано с огнем.

Абдувохили Зевар Фото Jereemee

Однако страсть собирать зажигалки пришла к нему всего несколько лет назад.

"Однажды, сидя в баре ГЖК, я прикурил сигарету у бармена Диловара, который вдруг рассказал, что у него дома есть старинная зажигалка, такая прикольная, работающая от кремня, то есть не газовая, - рассказывает Абдувохиди Зевар. - Этот факт очень заинтересовал меня. Эта старинная зажигалка и стала причиной моего увлечения. С тех пор я стал собирать все, что относится к этой теме".

Общеизвестно, что каждый коллекционер старается приобрести понравившийся предмет его страсти. Так и наш герой стал заядлым охотником за зажигалками, и поэтому о его увлеченности вскоре узнали многие его коллеги, и они стали привозить ему их из разных стран мира. Есть в его коллекции отдельные экземпляры, которые подарили ему родственники и друзья.

Коллекция зажигалок Фото Jereemee

Одним из самых дорогих подарков Абдувохиди Зевар считает зажигалку, привезенную его коллегой Толибшо Саидзода из Афганистана, где он брал интервью у известного афганского поэта Латифи Пидром. Во время их беседы поэт прикурил сигарету, а Саидзода рассказал ему о своем друге-коллекционере, и тот подарил свою зажигалку для него. Теперь зажигалка Латифи Пидрома украшает коллекцию нашего героя.

Коллекцию Абдувохида также пополнили зажигалки, которые привез из своих зарубежных командировок исполнительный директор радио «Ватан» Субхон Джалилов. Где бы ни был известный диджей – будь то поездка в США или Великобританию, Швецию или Польшу, он не забывает привозить «огненный» сувенир для своего друга. Недавно одна женщина, узнав о пристрастии журналиста, прислала ему необычную зажигалку из Худжанда. Есть в его коллекции и те, которые подарила ему супруга.

Фото Jereemee

Интересно, что Абдувохид стал курить довольно поздновато – в 36 лет. Беспрерывно куря вот уже 14 лет, он понимает, что это занятие вредит его здоровью, но бросать пока не собирается.

Скоро для его коллекции не хватит дома места, и, наверное, придется брать в аренду отдельное помещение для них.

Собиратель монет

Рустам Маилов – режиссер документальных фильмов

Рустам с детских лет коллекционирует монеты. Свою коллекцию он хранит в специальном альбоме, который ему привезли из Германии, и он очень удобен для просмотра и перевозки экспонатов.

В его коллекции насчитывается около 1000 монет, в основном, советского периода и царской России. Кроме этого, он собирает монеты ряда государств мира - арабских стран, США, стран Европы и СНГ. По его словам, пока общая стоимость его коллекции оценивается в 2000-3000 долларов.

Рустам Маилов и 5 копеек 1924 года выпуска Фото Jereemee

"В Душанбе таких нумизматов, как я, много, - рассказывает Рустам. - Есть и те, кто намного круче меня: в их коллекциях можно увидеть даже монеты бактрийского и греко-римского периодов. Обычно коллекционеры монет не афишируют свое хобби, они общаются по Интернету, ходят на разные толкучки, барахолки. Если многие путешественники привозят из разных стран магнитики, то я из каждой заграничной поездки стараюсь привезти с собой монету страны, где находился. А поездок у меня было много".

Свою коллекцию Рустам оценивает в 2000-3000 долларов Фото Jereemee

У каждого нумизмата всегда есть такая монета, которая хранится очень тщательно, и можно сказать, что она составляет особую гордость его коллекции. У нашего героя тоже есть такая монета номиналом в 5 копеек 1924 года выпуска, когда только образовывалось советское государство. А самая старинная в его коллекции – монета, изготовленная в 1910 году в царской России. У Рустама также есть монета с изображением царя Николая.

«А с чего началось это увлечение?» - поинтересовались мы у нумизмата.

Оказывается, однажды, в далеком 1986 году, ученик второго класса Рустам Маилов в столичном магазине «Кооператор» купил самолетик, а на сдачу ему дали юбилейную монету СССР с надписью «Международный год народов мира» номиналом в один рубль. Эта монета так заворожила мальчика, что он начал их собирать.

Кроме монет Рустам собирает бумажные деньги... Фото Jereemee

Кроме монет Рустам, по возможности, собирает и бумажные деньги: валюту России, США, арабских государств, Афганистана и других стран. Также в его коллекции – деньги периода СССР. Самое последнее приобретение Рустама – юбилейная сторублевая купюра, посвященная Олимпийским играм-2014 в Сочи. По словам коллекционера, купюра еще не вошла в обиход в России, да и многие россияне вряд ли еще видели ее.

Рустам оказался разносторонним собирателем. Он показал нам свою коллекцию ретро-автомобилей. Маленькие копии всех моделей ВАЗ, ГАЗ, а также ЗАЗ красуются на полках серванта. В этой коллекции его самым дорогим и любимым экспонатом является копия УАЗика.

...и машинки Фото Jereemee

Многие знакомые считают его увлечение детским баловством: мол, такой взрослый мужик, а занимается какими-то игрушками. Есть те, кто радуется за него, и те, кто завидует. Для самого Рустама это - хобби для души.

"Придет время, и я передам коллекцию своим детям, а, может, в какой-нибудь музей, - говорит Рустам. - В наше время детей ничем не удивишь. Будет лучше, если бы они увлекались коллекционированием, тогда стали бы ценить вещи. Советую родителям покупать детям конструктор, пусть себе собирают".

Кстати, Рустам Маилов уже четыре года собирает парусник, то есть, строит вручную точную копию легендарного галеона «Сан Джованни Батиста».

А также собирает парусник - копию легендарного галеона «Сан Джованни Батиста» Фото Jereemee

Автолюбитель

Джамшед Ульмасов - генеральный директор информагентства «Авеста», главный редактор газеты «Бизнес и Политика»

Когда Джамшеду было 8 лет, отец подарил ему машинку - миниатюрную модель ГАЗ-24 «Волга». Этот подарок так понравился мальчику, что впоследствии он начал собирать маленькие копии автомобилей. Кстати, эта машинка до сих пор красуется в шкафу, где нашли свою обитель различные миниатюрные модели ретро-автомобилей. Эта модель так понравилась Джамшеду, что, уже став взрослым, он приобрел себе настоящую ГАЗ-24. К сожалению, признается Джамшед, сейчас он на «Волге» не ездит, хотя она в хорошем состоянии.

Джамшед Ульмасов Фото Jereemee

Показывая свою коллекцию, он при этом подробно описывает марку каждой модели автомобиля, историю ее приобретения, и чувствуется, как дорога ему каждая из них.

Коллекционер признается, что он собирает мини-ретро-автомобили, которые выпускались до 1990 года, а современные модели его не интересуют.

Оказывается, нашему герою больше по душе автомобили американского производства компании «Форд» Большая часть его коллекции – это «форды» различной модификации. Гордость ее - модель образца 1930 года!

Мы поинтересовались, где он их приобретает? Оказывается, младший брат Джамшеда – Рустам живет и учится в США, где является тренером по таэквондо. Именно брат посылает ему коллекционные машинки.

Джамшед собирает мини-ретро-автомобили до 1990 года выпуска. Фото Jereemee

- С нетерпением жду очередную партию автомобилей, которые мне отправят в мае месяце, - говорит любитель машинок.

Кроме «фордов» в коллекции Джамшеда можно увидеть различные модели «кадиллаков», а также автомобили советского выпуска.

Большинство моделей Джамшед заказывает и покупает в Санкт-Петербурге. В городе на Неве есть специальный магазин, где продаются коллекционные машинки.

Сегодня коллекция Ульмасова насчитывает более 160 экземпляров, среди которых есть советские ГАЗ-24, «Победа», ЗИС, ЗИМ, ВАЗ, УАЗ и другие редкие модели. Все это богатство хранится в офисе и дома.

Любуясь коллекцией Джамшеда, кажется, что каждая модель ретро-автомобилей будто уносит тебя в прошлое. Например, на полке красуются машины, на которых, возможно, разъезжали чикагские гангстеры в 30-40-х годах прошлого века. Еще один любопытный экземпляр - маленький американский грузовик, который развозил почту. А когда видишь копии ГАЗов и ВАЗов, охватывает ностальгия по советским временам.

Коллекция Ульмасова насчитывает более 160 экземпляров Фото Jereemee

Джамшед признается, что пока не задумывался над тем, что когда-нибудь это увлечение ему надоест.

"В жизни всякое бывает. Может, так случиться, что часть из них продам, возможно, другую часть подарю, а может - потеряю...", - размышляет он.

Он получает удовольствие, когда смотрит на машинки. Это хобби для души и от души. По словам Джамшеда, мало, кто знает об этом его увлечении. Да и он сам старается не афишировать: народ у нас с другим менталитетом, и кто как поймет - неизвестно. Хотя, по правде, мнение окружающих его не волнует. Главное - есть его коллекция и есть желание ее собирать.

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