Сегодня, 30 июня на чемпионате мира по футболу в России стартует стадия плей-офф. В случае победы сборных Аргентины и Португалии уже в ¼ финала могут «скрестить шпаги» два лучших на сегодня игрока мира – Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Франция – Аргентина

30 июня. Казань. Стадион "Казань Арена". Судья - Алиреза Фагани (Иран). Начало матча – 19.00 (время - душанбинское)

Плей-офф чемпионата мира откроют сборные, в составах которых играют футболисты высокого уровня. Франция и Аргентина входят в весьма ограниченное число сборных, выигрывавших мундиали, причем южноамериканцы делали это дважды.

Последняя победа аргентинцев, еще ведомой Диего Марадоной, состоялась в 1986 году, и с тех пор «альбиселесте» никак не может повторить тот успех. Был финал в 1990 году, а после этого до прошлого ЧМ не могла преодолеть стадию четвертьфинала, напоминает gazeta.ru.

Четыре года назад уже с безоговорочным лидером в лице Лионеля Месси аргентинцы дошли до финала, но там в дополнительное время уступили сборной Германии.

Лионель Месси Фото UA-Football

И если есть у кого-то еще сомнения в Месси, то они как раз основываются на том, что он пока так и не смог привести свою страну к титулу чемпионов мира.

В этом году у суперзвезды «Барселоны», возможно, последний шанс: ему уже 31 год, и кто знает, в какой он будет форме в 2022 году в Катаре?

Аргентина еле попала на сам чемпионат мира, запрыгнув на отправляющийся в Россию поезд континентального отбора в последнем туре, еле-еле выбралась из группы с Хорватией, Нигерией и Исландией уже в России, забив победный гол африканцам в третьем туре на 86-й минуте.

Теперь команда Хорхе Сампаоли, которого в прессе успели по ходу турнира если не уволить, то отстранить в пользу игроков от работы, не фаворит в противостоянии с мощной и гиперталантливой Францией.

Хорхе Сампаоли Фото eurosport.ru

Но Сампаоли по-прежнему работает, пусть и немного иначе, чем в начале турнира. С игроками у него есть контакт, а сами футболисты находятся на подъеме после эмоциональной развязки битвы с Нигерией.

Но плей-офф – это всего лишь один матч, в котором может случиться все что угодно, а когда против тебя играет такая сборная, как Аргентина, да еще и с Лионелем Месси, уверенным ни в чем быть нельзя.

К тому же сами французы пока в России откровенно не впечатляют. Команда Дидье Дешама показывает очень прагматичный футбол, и первое место в квартете с датчанами, перуанцами и австралийцами, где трехцветные набрали 7 очков при разнице мячей 3-1 – совсем не то, чего от них ожидали.

Дидье Дешам Фото Спорт-Экспресс

Статистика личных встреч на чемпионатах мира у этих сборных – в пользу аргентинцев. Правда команды встречались между собой давно – в 1930 и 1978 годах. Это были игры групповых стадий, в обеих победила Аргентина (1:0 и 2:1).

Касаясь предстоящего матча с французами, полузащитник сборной Аргентины Джовани Ло Чельсо выразил уверенность в силе своей команды.

"Наша сборная едина, причем с самого начала. В ключевой момент в игре с Нигерией мы за счет этого победили. После того как мы вместе выстрадали победу, мы еще сильнее объединились. И это поможет нам как раз в игре с Францией", - цитирует хавбека ПСЖ football.kulichki.net со ссылкой на сайт ФИФА.

Уругвай – Португалия

30 июня. Сочи. Стадион "Фишт". Судья - Сесар Рамос (Мексика). Начало матча – 23.00

Уругвай и Португалия на чемпионатах мира встречаются впервые. Эти сборные даже товарищеских матчей не проводили между собой с 1972 года, так что статистика (победа южноамериканцев и ничья) вряд ли показательна.

На групповом этапе нынешнего чемпионата мира Португалия была очень близка к первому месту. Но в последнем туре Криштиану Роналду не реализовал пенальти в ворота Ирана, а в добавленное время свою «точку» забила азиатская сборная, а потом она имела момент отправить «европейских бразильцев» и вовсе домой.

У Уругвая групповая стадия прошла куда спокойнее. Команда Оскара Табареса очень легко и уверенно выиграла группу А, поочередно одолев Египет, Саудовскую Аравию и Россию.

Оскар ТАБАРЕС Фото REUTERS

Да, первые две встречи дались не так просто и закончились минимальными викториями, а в последнем туре хозяева турнира в матче за первенство в квартете играли не оптимальным составом и к тому же остались в меньшинстве еще до перерыва, но все это не отменяет одного факта: Уругвай – единственная сборная, до сих пор не пропускавшая на этом мировом форуме.

Сами южноамериканцы в атаке тоже не впечатляют, несмотря на связку Луис Суарес – Эдинсон Кавани. Все пять мячей команда провела со стандартов. Реализация уругвайцами штрафных и угловых обещает стать головной болью для Фернанду Сантуша.

Фернанду Сантуш - тренер сборной Португалии Фото Спорт-Экспресс

Сам португальский тренер решает и еще одну важную задачу: как наилучшим образом использовать забившего уже четыре гола на турнире Криштиану Роналду. На этот раз лидеру мадридского «Реала» предстоит тяжелейшее соперничество с крайне нелюбимыми им центральными защитниками мадридского «Атлетико» Диего Годином и Хосе Марией Хименесом, который наверняка вернется в состав после пропущенного из-за повреждения поединка с Россией.

Явного фаворита в паре, которая выяснит отношения на Сочинском «Фиште», нет. Чемпионы Европы еще два года назад доказали, что способны проходить в плей-офф и без яркого футбола. Но и Уругвай – мастер незрелищных побед.

Так что зрителям стоит приготовиться к не самому яркому, но очень напряженному, плотному и наверняка драматичному противостоянию.

Тренер португальцев однако уверен, что его команда способна пройти Уругвай.

Футболисты сборной Уругвая Луис Суарес (слева) и Эдинсон Кавани. Фото Р-Спорт

«Уругвай — сильная команда, Табарес работает в сборной 12 лет. Он знает, что хочет видеть от игроков. Но перед ними тоже будет отличный соперник, и для обеих команд это будет сложная игра. Я очень уверен в своих игроках и думаю, мы пройдём в следующий раунд», — приводит слова Сантуша championat.com.

И отдельно нельзя не отметить, что если Аргентина и Португалия выиграют свои матчи 1/8 финала, то Месси и Роналду, имеющие по пять «Золотых мячей», впервые сыграют друг против друга на чемпионатах мира. И вполне возможно, что больше такого шанса не будет!

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