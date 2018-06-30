14:26, сегодня Автор: Бахром Файзуллаев, специально для Asia-Plus

Обладатель Гран-при областного конкурса «Лучшая библиотека Согдийской области в 2018 году» получит денежную премию в размере 12 тыс. сомони.

Решение о проведении данного конкурса среди 355 библиотек городов и районов области принял председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода, сообщает пресс-служба главы области.

Конкурс «Лучшая библиотека Согдийской области в 2018 году» будет проведен в июле-августе текущего года в честь 27-летия государственной независимости Республики Таджикистан, а также 140-летия основоположника современной таджикской литературы Садриддина Айни.

Согласно решению, конкурс проводится с целью улучшения деятельности библиотек региона, изучения состояния содержания библиотечного фонда, эффективного использования книг, повышения профессионализма библиотекарей и повышения качества обслуживания абонентов.

Обладатель Гран-при конкурса получит денежную премию в размере 12000 сомони, а библиотеки, занявшие первое, второе и третье места, соответственно получат 10000, 8000 и 6000 сомони.

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