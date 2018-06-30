В рамках проведения конкурса Женщина-предприниматель года Премия «Фарах-2018», организованный Национальной Ассоциацией деловых женщин Таджикистана (НАДЖТ), в городах и районах республики проводится оценка бизнеса 34 женщин-полуфиналистов, которые прошли в третий этап конкурса.

В настоящее время Экспертная комиссия проводит оценку бизнеса 34 женщин-полуфиналисток конкурса, выезжая в города и районы Таджикистана, чтобы ознакомиться на местах с видом предпринимательской деятельности участниц, проверить финансовые и другие необходимые документы для ведения бизнеса, сообщили в НАДЖТ.

«Это все необходимо, чтобы проверить соответствует ли информация, приведенная в анкете и предоставленная в телефонном интервью со стороны участниц конкурса, действительности, - пояснила менеджер по маркетингу НАДЖТ Мадина Султанова, - Ведь в народе говорят: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».

Экспертов сопровождает съемочная группа, которая производит видеосъемки для создания документального фильма о женщинах-участницах.

НАДЖТ проводит конкурс Женщина-предприниматель года Премия «Фарах» с 2012 года каждые два года. О проведении очередного конкурса «Фарах-2018» было объявлено в начале года. В этом году для участия в конкурсе было предоставлено 403 заявки от женщин-предпринимателей республики. По итогам конкурса 34 лучших участниц прошли на заключительный этап конкурса. Победители будут объявлены в сентябре этого года, накануне Дня независимости РТ.

Автором проекта и председателем организационного комитета конкурса Женщина-предприниматель года Премия «Фарах» является Гульбахор Махкамова, председатель правления Национальной ассоциации деловых женщин Таджикистана.

«Мы считаем, что конкуренция «Фарах» способствует, как укреплению предпринимательства среди женщин, так и повышению конкурентоспособности национальной экономики в целом», - отмечает Гульбахор Максудовна.

Конкурс проводится с целью привлечения внимания общественности к развитию женского предпринимательства и проблемам женской занятости, выявления лидеров среди женщин-предпринимателей и распространения их опыта среди молодых женщин страны.

Партнерами НАДЖТ в проведении конкурса являются Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом РТ, Комитет по делам женщин и семьи при Правительстве РТ, USAID, МДО «Имон Интернешнл». Генеральный информационный партнер - медиагруппа «Азия-Плюс».

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