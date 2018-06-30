Далеко не каждое здание в Душанбе можно отнести к тому или другому направлению в архитектуре; особенно это сложно сделать с новыми сооружениями. Большая часть новостроек – это типовые проекты, которые не особенно выдерживают определенный архитектурный стиль или стили в них так намешаны, что определить основной невозможно. С проектами советской эпохи разобраться значительно легче.

Итак, мы насчитали в Душанбе шесть архитектурных стилей.

Сталинский ампир

Сталинский ампир был главным архитектурным стилем в СССР, начиная с 30-х годов и вплоть до 1954-го, когда Никита Хрущев объявил всю сталинскую архитектуру «преступным излишеством».

Сталинский ампир воплотил в себе черты французского стиля ампир, характерного для эпохи 19-го века.

Кроме того, в нем находят отголоски барокко и классицизма. Теоретики считают этот стиль сплавом, стремящимся передать и сочетать одновременно монументальный дух, роскошь и при этом отсутствие излишеств.

В СССР сталинский ампир должен был реализовывать вполне конкретные цели: воплощать веру в светлое будущее, основные передовые идеи и успехи и достижения коммунизма.

В Душанбе яркие представители сталинского ампира – это жилые дома на проспекте Рудаки, в одном из них когда-то находилось кафе «Лакомка», в другом кафе «Ромашка».

1 /3

Арт-деко

Несмотря на то, что в Советском Союзе архитектурные проекты арт-деко в чистом виде не получили особого распространения, ассоциируясь с капиталистическими излишествами, в Душанбе зданий, выполненных в этом направлении даже больше, чем сталинского ампира.

1 /6

Французский термин art deco означает «декоративное искусство», течение сформировалось в Европе 1920-х годов. Устав от лишений и тягот Первой мировой войны, искусство выработало стиль, который демонстрировал роскошь и большой достаток. Закат арт-деко пришелся на 40-50-е годы .

В Душанбе главными примерами арт-деко являются здание чайхоны «Рохат», один из корпусов технического университета и несколько жилых домов в центре города.

Классицизм

Мотивы классицизма в архитектуре начинаются еще в античности: фасад греческого храма или римского сооружения с портиком, колоннадами, треугольным фронтоном, расчленение стен пилястрами, карнизами. Украшением фасадов служат гирлянды, урны, розетки, бусы и ионики.

Планы и фасады симметричны относительно главного входа. В окраске фасадов преобладает исключительно светлая палитра.

Считается, что классицизм как архитектурный стиль сложился в России в конце 18 века в архитектуре Петербурга. И перелом во внешнем облике Душанбе, тогда Сталинабада наступил с приездом в 1935 году на постоянную работу группы молодых специалистов, окончивших ленинградские архитектурные вузы и принявших участие в архитектурно-проектной, планировочной и строительной практике столицы.

Пожалуй, самым ярким представителем классицизма является дом правительства, еще пару сооружений в стиле классицизма в Душанбе уже снесли – жилые дома на проспекте Рудаки, напротив парка и здание администрации города.

1 /8

Конструктивизм

Из всех минималистичных стилей, конструктивизм особенно крепко прижился на территории Советского Союза. В своей идеологии он превозносит концепцию утилитарности искусства, творчества для пользы, гармонии. В теории конструктивизма первостепенной провозглашали полезность вещи, которая являет собой голую конструкцию.

1 /9

Начало направлению было положено в Европе в 19 веке, но именно советские архитекторы в 1920-х годах полноценно оформили идею в теорию, реализовали ее в строительстве и ввели в обиход термин-название.

В Душанбе в стиле конструктивизма построены многие здания, главным архитектором этого направления в нашей столице является Петр Ваулин.

Он создал самые знаковые сооружения Сталинабада – Душанбе. Например, здание снесенного театра им. Маяковского, Зеленый театр, расположенный возле чайханы «Рохат», здание бывшего Совнаркома, которое было около администрации мэра, и которое тоже снесли, Министерство юстиции и многие другие.

Эклектика

Эклектика в архитектуре характеризуется смешением стилей из разных периодов в истории зодчества и созданием обновленных вариантов уже известных стилевых направлений.

1 /8

Возникший стиль эклектики в архитектуре использовал разнообразные лепные украшения, сложные декоративные формы и отражал стремление представителей высшего общества к демонстрации роскоши, власти. Архитектурная эклектика в 19 веке украшала целые кварталы американских, европейских и центральных российских городов.

В Душанбе в стиле эклектики построены здания дворца президента, счетной палаты (бывшая библиотека им. Фирдавси), театра им. Лохути, кинотеатра «ватан» и многих других.

Модерн

Направление сформировалось в противовес эклектике, которая смешивала детали из разных стилей.

1 /3

В период стремительного роста городов и индустриализации стиль модерн провозглашал возвращение к практичности сооружений средневековья и ренессанса. Характерные элементы модерна – это пышно декорированные колонны, оконные и дверные проемы в виде арок. Мастера сочетают традиции европейского и восточного зодчества, но не слепо их копируют, а интерпретируют.

Например, здание гостиницы «Вахш» - это сочетание затейливых карнизов и фронтона, оконных и дверных проемов, с элементами таджикского орнамента. Другими зданиями в Душанбе, построенными в стиле модерн являются здания академии наук и консерватории.

Хай-тек

Кажется, что хай-тек в архитектуре – явление совсем новое, однако это не так: в СССР в 70-80-е годы в СССР с этим стилем проводили большие эксперименты. Таджикистан не остался в стороне – и в этом стиле у нас построены несколько зданий, в том числе и здание министерства внутренних дел и здание национального банка. Это и есть настоящий хай-тек в архитектуре, его отличительной чертой является идеализация и романтизация передовой технологии.

1 /2

Хай-тек в архитектуре зародился в 1970-х и нашел широкое применение в 1980-х. Главные теоретики и практики хай-тека в основном англичане, во главе с Норманом Фостером, который спроектировал самые главные здания у наших соседей по региону – в Астане.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus