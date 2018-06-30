1 июля текущего года в Мексике пройдут всеобщие выборы. Предстоит выбрать президента, членов сената и палаты представителей, а также политиков регионального и муниципального уровня.

За время избирательной кампании, которая началась в сентябре 2017 года, в стране были убиты более 135 политиков.

Их последних 21 июня был убит кандидат в мэры города Окампо Фернандо Анхелес Хуарес.

В списке погибших есть один кандидат в депутаты страны — Фернандо Пурон, убитый вечером 8 июня вскоре после дебатов. Когда политик фотографировался на улице с прохожим, преступник подошел к нему сзади и выстрелил ему в голову.

Статистику политического насилия в стране ведет аналитическая компания Etellekt. Всего она зарегистрировала более 500 эпизодов насилия за время кампании.

Количество убитых политиков в ходе этой кампании во много раз превышает число жертв насилия в период перед прошлыми выборами в 2012 году — тогда, по подсчетам Etellekt, погибли девять политиков.

2017 год стал наихудшим в истории Мексики по количеству убийств — было зарегистрировано 25,3 тысячи умышленных убийств, в которых погибли почти 30 тысяч человек. 2018 год может оказаться еще хуже— за январь-май в Мексике были умышленно убиты 13,2 тысячи человек (за тот же период 2017 года — 9,9 тысячи, 2016-го — 7,6 тысячи).

Причинами такого количества жертв преступников называют нехватку полицейских (власти говорят, что их число необходимо увеличить вдвое), дробление криминальных группировок, конкуренцию между ними, освоение преступниками новых областей, а также коррупцию.

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