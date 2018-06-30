В Казахстане министерство по делам религий и гражданского общества переименовано в министерство общественного развития.

Новому ведомству передадут также часть полномочий министерства культуры и спорта, которые касаются государственной политики в сфере общественного согласия, сообщает ИА "Фергана".

«Ведомству, среди прочего, предстоит налаживать взаимодействие с социальными сетями, поскольку в них сегодня мигрировали многие общественные процессы и дискуссии. Очевидно, что при таком функционале новое министерство рискует стать центром общественно-политической жизни и занять в ней нишу, сопоставимую с той, которую в правовом поле займет обновленный Совет безопасности», – написал в своем телеграм-канале политолог Талгат Калиев.

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