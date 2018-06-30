Интернет-компании, внесенные в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), с завтрашнего дня, 1 июля должны будут хранить переписки российских пользователей и по запросу передавать данные спецслужбам.

«Медуза» рассказывает, сервисами каких компаний с 1 июля лучше пользоваться с повышенной осторожностью.

«ВКонтакте»

ОРИ? Да

Детали: В апреле 2018 года «ВКонтакте» запустила аудио- и видеозвонки, в которых используется end-to-end шифрование. Но у компании остается доступ к личным сообщениям и другим данным, которые пользователь передает ей — осознанно или нет (включая IP-адреса, геолокацию и содержимое телефонной книжки). Правоохранительные органы проявляют повышенное внимание к высказываниям пользователей в этой социальной сети.

«Одноклассники»

ОРИ? Да

Детали: Компания не упоминала end-to-end шифрование. Поэтому, по всей видимости, любые данные и переписки внутри соцсети хранятся в открытом виде и могут быть переданы спецслужбам по запросу.

«Яндекс»

ОРИ? Да

Детали: В реестре ОРИ два сервиса «Яндекса» — электронная почта и облачное хранилище «Яндекс.Диск». И хотя компания поддерживает шифрование передаваемых данных, у нее самой (а значит, в теории, и у спецслужб) доступ к письмам и файлам останется до тех пор, пока вы не начнете шифровать их самостоятельно.

Mail.Ru

ОРИ? Да

Детали: В реестре ОРИ сразу несколько сервисов компании: почта, облачное хранилище «Облако@Mail.Ru», социальная сеть «Мой Мир» и мессенджер «Mail.Ru Агент» (через него можно также общаться в ICQ, «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Facebook).

Google

ОРИ? Нет

Детали: Ни Google, ни Роскомнадзор не сообщали о подготовке компании к началу действия «закона Яровой». При этом по неофициальным данным еще в 2015 году Google начала переносить персональные данные россиян на сервера в России, чтобы отвечать требованиям другого закона — о локализации данных.

Telegram

ОРИ? Да

Детали: Единственная компания из реестра организаторов распространения информации, которая открыто отказывается сотрудничать с российскими спецслужбами. При этом end-to-end шифрование применяется только в секретных чатах Telegram, обычные переписки хранятся на серверах компании.

Viber

ОРИ? Нет

Детали: В марте 2018 года компания объявила, что не будет передавать спецслужбам ключи для дешифровки пользовательских сообщений (все переписки защищены end-to-end шифрованием), а положения «закона Яровой» противоречат политике Viber. При этом Роскомнадзор не вносил мессенджер в реестр организаторов распространения информации.

WhatsApp

ОРИ? Нет

Детали: В ноябре 2017 года Роскомнадзор не видел необходимости включения WhatsApp в реестр ОРИ — и, кажется, не видит до сих пор. Мессенджер использует end-to-end шифрование для всех чатов.

Facebook

ОРИ? Нет

Детали: Роскомнадзор заявляет, что ведет переговоры с Facebook, чтобы компания начала исполнять российские законы. Ведомство не включало социальную сеть в реестр ОРИ, но обещает когда-нибудь заблокировать ее, если та не пойдет навстречу. Обычные чаты в Facebook не защищены end-to-end шифрованием, но его можно включить в настройках.

Twitter

ОРИ? Нет

Детали: В 2017 году Роскомнадзор заявлял, что Twitter согласился хранить личные данные россиян в России (Twitter ничего не комментировал). Про «закон Яровой» публичных заявлений никто не делал. В твиттере есть сервис личных сообщений, сообщения в нем не защищены end-to-end шифрованием.

Instagram

ОРИ?

Детали: Instagram не в реестре ОРИ, и Роскомнадзор, похоже, это никак не волнует.

И еще

В реестре организаторов распространения информации есть и другие крупные российские и иностранные компании: Snapchat, «Рамблер», «Мамба», Badoo, 2ch, Wechat, Ucoz, «Хабрахабр», «Мой круг», Vimeo, Depositfiles и Liveinternet, а также ряд региональных СМИ.

Как следует из постановления на правовом портале правительства, записи переговоров в интернете, текстовые сообщения, видео- и иной контент, пересылаемый их клиентами, должен храниться полгода. Это касается данных пользователей, зарегистрировавшихся и авторизующихся с российских IP-адресов, указавших при регистрации российский номер телефона, паспорт или иной документ государственного образца. Также предписано записывать и хранить электронную переписку пользователей, о нахождении которых в России онлайн-сервисам сообщат правоохранительные органы.

Пакет антитеррористических поправок в законодательство Ирины Яровой и Виктора Озерова вступает в силу с 1 июля. Правила для операторов связи правительство издало еще в апреле этого года: они должны хранить переговоры и текстовые сообщения абонентов шесть месяцев. Сообщения пользователей через интернет предписано хранить 30 дней. Емкость хранилищ интернет-трафика операторы ежегодно должны увеличивать на 15% в течение пяти лет. Данные можно хранить на серверах других операторов, но по предварительному согласованию с ФСБ. Операторы обязаны начинать хранить интернет-трафик с 1 октября 2018 г.

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