В результате не соблюдения правил безопасности в реках и водоемах страны за минувшие сутки утонули 5 человек.

По данным начальника пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана Умеды Юсуфи, трое из них – дети. Других подробностей о личностях погибших не сообщается.

«Трагические случаи произошли, в основном, по неосторожности и из-за несоблюдения элементарных правил безопасности на воде», - сообщила она.

Юсуфи также сообщила, что для проведения поисково-спасательных работ были задействованы спасатели КЧС.

«КЧС в очередной раз напоминает, что на воде необходимо быть предельно внимательным и осторожным, ни в коем случае не оставлять детей без присмотра, а также не совмещать отдых на водоемах с употреблением спиртных напитков. В случае возникновения ЧС звоните по короткому номеру телефону «112» или 223-13-11», – сообщила Юсуфи.

Напомним, 29 июня тела двух жителей пригородной с Душанбе махалли Худжамбиёи поён (район Цемзавода), утонувших во время купания в канале, обнаружены и переданы родным для захоронения.

13-летний подросток и 24-летний мужчина утонули вечером 28 июня во время купания в канале, берущем начало с Варзобской ГЭС.

По данным КЧС, с начала года в водоемах, каналах и озерах Таджикистана утонули 54 граждан страны.

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