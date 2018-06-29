Вероятно, что с активностью морских хищников связан так называемый «эффект пингвина». Подходя к берегу группами, пингвины долгое время не решаются прыгнуть в воду. Птицы толпятся перед самым обрывом иногда до получаса. Обряд продолжается до той поры, пока не найдется единственный храбрец, готовый прыгнуть в воду первым. За ним сразу следуют и все остальные. Подобная ситуация зачастую происходит и в жизни людей, в психологии ее называют «эффект пингвина».

За всю свою сознательную жизнь лидером не был. Скорее всего, не хотел. Но от правды не убегал и всегда вставал на сторону того, кого считал правым. В основном писал статьи позитивного характера. Написав статью, в которой раскритиковал водоснабжение в Хороге (была опубликована в газете «АП», №40), я неосознанно нарушил табу. Мои выходки были названы коллегами по перу смелым решением императорского пингвина.

Статья за короткое время набрала много просмотров и на сайте news.tj, к ней было написано 15 комментариев.

В тот день позвонил мне мой дядя Худодод из Худжанда. Сначала он поздравил меня с выходом из печати статьи, а потом взволнованно сказал: "Слушай, а тебе не будет плохо от того, что ты критикуешь начальство? Инакомыслие у нас запрещено. Надеюсь, ты не позабыл, что народ у нас привык угождать чиновникам".

"Не переживайте понапрасну, дядя. Уже прошли те 90-е, когда моя квартира в Хорогском ботаническом саду незаконно была захвачена преступниками. Слава Богу, теперь в Хороге и милиция работает, и к властям все прислушиваются", - успокоил я его.

…Прошло две недели после публикации материала. За это время меня не избили, не посадили в тюрьму и даже не объявили оппозиционером. Наоборот, народ меня зауважал.

Четвертого июня сам председатель области Шодихон Джамшед провёл в Хороге заседание, главной темой которого стало отсутствие доступа к питьевой воде в отдельных микрорайонах города. В своем докладе начальник ГУП «Водоканал» города Дустали Худоёров отметил, что «данная проблема прежде всего касается центральной улицы, где повреждена водопроводная линия. Другая причина заключается в том, что жители используют питьевую воду для полива садов и огородов. Чтобы собрать запас воды в консервационных колодцах, мы вынуждены соблюдать график подачи воды в некоторых точках города».

А 6 июня я увидел, как работники ГУП «Водоканал» города на участке Чорбог начали рыть траншею и прокладывать трубы. Это были первые плоды моей критической статьи.

В субботний день в дверь кто-то постучал. Открыв, я увидел сотрудника ГУП «Водоканал». Улыбаясь, контролёр радостно мне сообщил, что в июне проблема с водой в центре города окончательно решится. Передав мне квитанцию и еще раз поблагодарив за статью, он добавил:

- Видите ли, ваша статья была к месту. Появился один меценат. На перечисленные на наш счет деньги наша контора закупила трубы, сейчас идёт круглосуточная работа, и проблема с водой исчезнет в городе.

И вот что я хочу сказать. Я благодарен всем за поддержку, за адекватное восприятие критики, но вместе с тем, как жаль, что у нас в области так мало журналистов, которые бы писали критические заметки. Ведь есть же о чем говорить! Господа журналисты, не бойтесь критики. Если есть за что критиковать, вы обязаны это делать, ведь, в конце концов, все мы делаем это во благо нашей Родины.

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