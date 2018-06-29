В джамаате Пулотон Канибадамского района более 30 семей занимаются ремеслом своих предков - изготовлением глиняных печей - тандыров (тануров). Что побудило представителей разных профессий, разного возраста, мигрантов и пенсионеров взяться за возрождение этого ремесла? Об этом мы узнали, отправившись в квартал Таги Бед.

63-летнего Толибджона Самиева мы застали за работой - вместе с тремя сыновьями он занимался изготовлением очередной партии тандыров, или тануров, как их у нас называют.

"До 1988 года я работал на заводе «Автозапчасть» города Канибадама обычным рабочим, - рассказывает усто Толибджон. - Спрос на нашу продукцию из года в год падал, а потом начались сокращения на работе. Некоторые мои коллеги поменяли свою профессию, ушли в аграрную отрасль. Часть из них перешла на другие предприятия. Я решил возрождать отцовское ремесло и начать изготавливать глиняные печи".

Подключил Толибджон к делу и своих детей, а их у него пятеро: три сына и две дочки.

"Девочки у меня, конечно, не делали тяжелую работу, воду таскать помогали", - говорит он.

63-летний Толибджон за изготовлением очередного танура Фото Тилава РАСУЛ-ЗАДЕ

Когда он начал заниматься новым делом, старшему сыну - Боирджону было 10 лет, среднему – Зоирджону всего 7 лет. Самый младший сын родился в 1993 году.

"Девяностые годы для всех нас, таджикистанцев, были самыми тяжелыми. Не хватало хлеба и других продуктов питания. Курс тогдашнего рубля снижался каждый день. Многие в поисках работы и лучшей жизни уехали в Россию и Казахстан. Но я остался и продолжил свое дело, - говорит Толибджон. - Мои дети выросли, и сейчас эта профессия периодически кормит и их".

Боирджон и Зоирджон последние десять лет выезжали на заработки в Россию. Боирджон ездил в Санкт-Петербург, а Зоирджон в Москву. Одним доходом от продажи тандыров жить же невозможно, тем более что молодежь хочет жить в более удобных условиях.

Но в ноябре 2015 года Боирджона депортировали, и он опять включился в семейный бизнес. Но сейчас он уже и не думает куда-то ехать, у него семья, дочка.

Муккадам - пекарь Фото Тилава РАСУЛ-ЗАДЕ

"Глина и работа нас кормят, - говорит Боирджон. - Слава Богу, пока особо не испытываем материальной нужды. Никто нас не беспокоит, на каждом шагу не требует паспорт. Рядом все родные. Этого нам достаточно. Ведь для того, чтобы съездить на заработки и оформить документы, нужно более тридцати тысяч российских рублей. Были бы такие деньги, не выезжали бы на заработки. Более того, почти один месяц надо ждать, пока тебе дадут патент и ты получишь право работать. Поучается, месяц ты без дела сидишь дома".

Зоирджону 27 лет, он ежегодно ездит на заработки в Москву. Работает на плодоовощной базе столицы. Вот и в этом году к концу августа он вновь планирует вернуться в Москву.

"Пока имею патент, буду работать", - говорит Зоирджон.

Помимо основной работы у парня есть предложения, связанные и с его ремеслом.

"В России наши соотечественники строят национальные столовые, чайханы, кафе, рестораны. В них пекут национальные таджикские лепешки, фатиры, самбусы. Раньше отсюда возили готовые тануры. Теперь предприниматели решили изготавливать тануры прямо на объекте. Для этого как раз нас и приглашают, - рассказывает Зоирджон. – Я делаю разного размера тануры: для фатира, для самбусы".

Как сделать танур?

Что в далекой Москве, что в родном кишлаке - тануры семьи Самиевых изготавливаются с особой любовью и мастерством, с соблюдением всех технологических норм и условий. Они прочны и удобны.

Фото Тилава РАСУЛ-ЗАДЕ

По словам Толибджона, для изготовления танура они в основном используют местную глину. Потом для эластичности добавляют особую почву - «гилбутта», которую доставляют с холмов поселка Нурафшон Исфаринского района.

На каждый танур в глину добавляют по 200 грамм овечьей шерсти. Раствор перемешивают ногами. После того как он готов, раствор накрывают тряпицей и дают отстояться сутки.

Ну а потом собственно и делают тандыр. Чтобы он был крепким, с двух сторон - как внутри, так и снаружи, - глину прессуют специальными деревянными лопаточками - «гундак», или «товонча». На один тандыр, как правило, уходит три слоя глины. После того как он готов, тандыр оставляют на улице на несколько дней, сушиться.

Доступны тануры по своей цене любому покупателю, стоят они от 100 до 200 сомони (от $10 до $20) в зависимости от размеров.

Фото Тилава РАСУЛ-ЗАДЕ

"Основные наши покупатели - жители Канибадама, в котором проживает более 220 тысяч человек, - говорит Толибджон Самиев. - Но приезжают к нам и из Исфары, а также из ряда районов Баткенской области Кыргызстана. Раньше, до начала 2000-х годов, когда граница с Узбекистаном была открыта, наш товар покупали и жители приграничных районов Ферганской области. Сейчас этого пока нет".

Нужна школа гончаров

Почти у каждого дома квартала Таги Бед на земле можно увидеть кучи глины. Это знак того, что хозяин дома является гончаром.

Мы заглянули к 56-летнему Одилу Исроилову. Он живет вместе со своим племянником Маъруфджоном в одном дворе. Оба занимаются изготовлением тандыров.

Зоирджон ежегодно ездит на заработки в Москву Фото Тилава РАСУЛ-ЗАДЕ

"Мы научились этому ремеслу у своих отцов, а они у своих дедов, - говорит Одил. – Теперь мы научим своей профессии и своих детей и внуков".

До 1993 года он работал плотником на быткомбинате в Канибадаме. Потом предприятие прекратило свою деятельность. Кто-то выехал на заработки в Россию и Казахстан, но Одил решил остаться.

"Начал потихоньку учиться, мастерить, за мной потянулись мой племянник Маъруфджон Кабилов, а также мой старший брат Рахим Захидов, ему, кстати, уже 80 лет и он до сих пор, несмотря на возраст, продолжает заниматься своим любимым делом, - говорит Одил. - Наши тануры работают от 5 до 30 и больше лет, в зависимости от того, как будете за ними ухаживать. Танур должен находиться в сухом, свободном, покрытом сверху чем-то месте. После установки нового танура его надо прогреть медленным огнем в течение 24 часов. Он обожжется и будет пригоден к выпечке".

А еще усто Одил может изготавливать керамические пиалы, чайники, касы, кувшины, тарелки и даже… трубы.

В квартале Таги Бед в каждом доме есть машина, на которой мастера доставляют свой товар до дома покупателя. У 63-летнего Тоджибоя Азимова - трёхколёсный мотоцикл, переоборудованный под доставку тандыра. При необходимости он без помощи других может загрузить в него изготовленную печь.

Тоджибой со своим мотоциклом Фото Тилава РАСУЛ-ЗАДЕ

"В каждом доме нашего квартала есть мигранты, - рассказывает Тоджибой Азимов. - Они сезонно выезжают на заработки, но, когда возвращаются, не сидят без дела, делают тануры. У меня три сына, двое находятся в России, а самый младший, Азизджон, в этом году решил не выезжать на заработки, ведь трудолюбивый гончар может неплохо зарабатывать и на родине. Хотя наше ремесло требует колоссального труда и терпения".

По словам председателя джамаата Пулотон Набиджона Ализода, администрация ищет возможности для создания своего рода школы гончаров.

"Мы хотим, чтобы данное ремесло получило популяризацию не только в нашем джамаате и районе, но и в республике в целом, - говорит он. – Подумайте, сколько наших сограждан смогут найти свой хлеб на родине, сколько мигрантов вернется домой. К тому же это поможет возродить почти забытое ремесло, ремесло, которое в течение многих тысячелетий было источником жизни сотен других граждан: пекарей, дехкан, мельников".

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