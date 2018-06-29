В Душанбе завершился турнир «MEGAFON FIFA WORLD CUP», организованный УРЦ «Parking» и компанией «МегаФон Таджикистан». Более 30 лучших кибер-спортсменов республики сражались за главный приз – путевку в Калининград, на матч ЧМ-2018 Англия – Бельгия. Победителем турнира стал Ардашер Шохзода, который играл за виртуальную сборную Бразилии.

«МегаФон Таджикистан» как оператор, первым внедряющий цифровые инновации, поддерживает кибер-спорт в Таджикистане второй год подряд. На этот раз турнир по игре FIFA 18 на платформе PlayStation 4 совпал с играми Чемпионата мира, поэтому при выборе главного приза двух вариантов не было – им, конечно же, стали билеты на реальный матч, сборных Англии и Бельгии, которые встретились на стадионе «Калининград-Арена» 28 июня.

Борьбу за возможность своими глазами увидеть футбольные баталии мирового уровня вели лучшие кибер-спортсмены страны. В результате тройка лидеров выглядит так: третье и второе места завоевали соответственно Мухаммадджон Сафаров (он играл за «сборную Аргентины») и Шухрат Хакимов («сборная Польши») – им «МегаФон Таджикистан» вручил SIM-карты с «серебряными» номерами, подключенными на тариф «Включайся! Общайся». А «золото» досталось «бразильцу» Ардашеру Шохзода.

Награды победителям вручили также организаторы и партнеры турнира. В их числе УРЦ «Parking», Федерация футбола Таджикистана и молочная фабрика «Саодат», ОАО «Ориёнбанк». Медиа-партнеры – телеканал «Варзиш», «Love Radio Таджикистан» и «Pure game». Главным партнером всего мероприятия и главный приз поездку на ЧМ-2018 вручил «МегаФон Таджикистан».

«Спорт все активнее осваивает виртуальное пространство. Поддерживая кибер-спортсменов, мы создаем новую моду – на здоровый образ жизни и в реальной, и в виртуальной. Спасибо нашим соорганизаторам и партнерам – с их помощью мы можем вывести любовь к футболу на новый, «цифровой» уровень», – комментирует Соучредитель проекта Сиёвуш Муминов (УРЦ «Parking»).

«Во время турнира участники показали настоящие футбольные эмоции, и это не удивляет: весь мир следит за Чемпионатом мира 2018, и попасть «вживую» на одну из игр мечтают все таджикские болельщики. Но именно Ардашер показал высший класс, и уже сегодня из мира цифрового футбола он «вышел в реальность» и наблюдал в России за игрой двух интереснейших сборных. Уверен, это станет для него стимулом для новых побед в кибер-футболе, быстро набирающем популярность в нашей республике», – говорит Джамшед Бобоалиев, Коммерческий директор компании «МегаФон Таджикистан».

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