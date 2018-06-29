С прошлого понедельника на двух столичных маршрутах полностью была отменена оплата наличными. У граждан возникает множество вопросов, и даже непонимание.

«АП» обратилась за ответами к специалистам компании Avesto Group, реализующей проект Citycard.

О несгораемых 4 сомони

У большинства горожан самый интересующий вопрос связан с «несгораемой суммой в 4 сомони».

Например, один из читателей спрашивает: «Иностранцы и гости столицы в случае приобретения транспортной карты предположительно будут пользоваться ими ограниченное время, и опыт других государств показывает, что там нет требований по несгораемому остатку. Для каких целей оставляется на счету несгораемая сумма в 4 сомони?»

Отвечая на этот вопрос, специалисты компании Avesto Group объяснили:

«Сумма в 4 сомон возвращается обладателю карты при условии возврата карты. Так как карты являются пластиковыми, срок их использования длится до января 2022 года, т.е. любая сумма на балансе карты остается на нем в течение данного периода.

Фото Asia-Plus

Изначально в рамках проекта не была предусмотрена данная функция, то есть сохранение 4 сомони на карте как неиспользуемой суммы. После детального анализа в первые дни реализации проекта выяснилось, что карты, приобретенные за 1 сомони, часто выбрасываются или используются не по назначению.

Мы не могли себе позволить продавать карты и далее по той же сумме, это бы негативно отразилось на себестоимости проекта, так как терминалы необходимо постоянно пополнять новыми картами, а карты необходимо приобретать и поставлять из других стран.

Проект «Система электронной оплаты и контроля проезда в пассажирском транспорте общественного пользования города Душанбе» (Cityсard) реализуется компанией Avesto Group и столичной мэрией на основе механизма государственно-частного партнерства. Проект был запущен 1 марта 2018 года. С 1 апреля 2018 года жители и гости столицы могли уже приобретать и полноценно пользоваться транспортными картами для оплаты проезда. С 18 июня проектом предусмотрен полный отказ от оплаты наличностью только на маршруте автобуса 3-А и троллейбуса №1.

Сохранение 4 сомони на балансе карты может относительно гарантировать, что карты будут использоваться по назначению, и граждане, которым они действительно нужны, смогут их приобрести в терминалах или других точках продаж».

Кстати, приобрести их можно во всех точках продаж, которые действуют на остановках по городу Душанбе, в терминалах Express Pay, а также в диспетчерских пунктах «Душанбенаклиётхадамотрасон».

О тарифах и цене

Некоторые горожане считают, что одной из основных причин слабости внедрения безналичной оплаты через Citycard является отсутствие гибкой оплаты, т.е. пополнения баланса.

Один из них указал, что независимо от объема карты (количества оплаченных проездов) стоимость разового проезда не изменяется. Читатели предлагают применять вариант: чем больше объем транспортной карты (число проездов), тем меньше стоимость одного проезда. «Например, если карта на 4 поездки стоит 4,8 сомони (4 х 1,2 сомони), то на 10 поездок - 11 сомони (10 х 1,1 сомони), на 20 поездок - 21 сомони (1,05 сомони), на 40 поездок - 39 сомони (0,97 сомони) и т.д. Возможен ли такой вариант решения?», - интересуются наши читатели.

Фото Asia-Plus

На что специалисты Avesto Group ответили, что компания является только исполнителем проекта и не имеет полномочий определять тарифы или предоставлять льготы, этим занимаются местные органы самоуправления.

Сейчас, согласно Постановлению председателя города Душанбе от 19 февраля 2018 года, №101, пассажирам, которые приобрели транспортную карту на 50 или более поездок, предоставляется 15%-я скидка от стоимости проезда в автобусах и троллейбусах.

«Налички» за проезд не будет?

Один из актуальных вопросов, связанных с безналичным расчетом, - нужна ли карта для всех и может ли наличный расчет стать альтернативой картам?

Так, читатель интересуется: «Для чего вводится обязательное использование карт для граждан, ведь есть редко пользующиеся общественным транспортом (иногородние, пожилые люди, туристы и проч.)? Возможно ли для этой категории граждан оставить наличный расчет за проезд? Почему не рассматривался этот вариант?»

«Основной проблемой наличного расчета в общественном транспорте, в частности автобусах и троллейбусах, является то, что данная система является основой для формирования теневой экономики в транспортной сфере, - говорят специалисты проекта. - Проект Citycard направлен на формирования прозрачной среды и контроля оплаты в общественном транспорте. Каждая оплата за проезд, которая доходит до транспортных предприятий, является вкладом в эффективную деятельность транспортных предприятий и дальнейшее их развитие.

По словам специалистов проекта, уже изготовлены и переданы в социальные службы столицы льготные карты для лиц, имеющих право бесплатного проезда в общественном транспорте.

За последнее время администрацией города Душанбе было закуплено большое количество новых современных автобусов, которые сегодня предоставляют свои услуги жителям и гостям столицы. Транспортные предприятия должны быть рентабельными, чтобы правильно эксплуатировать транспортные средства и своевременно проводить техническое обслуживание.

Без создания прозрачной среды и контроля средств, поступающих транспортным предприятиям за счет оплаты проезда, в скором времени они попросту окажутся не только неэффективными, но и нерентабельными», - считают они.

О студентах и школьниках

Не менее обсуждаемым является и вопрос оплаты проезда студентами и школьниками.

Сейчас дети, не достигшие 12-летнего возраста, могут пользоваться льготами, которые предоставлены им законом.

«Для этого был разработан соответствующий портал на сайте проекта - Citycard.tj. На данном портале родители могут сгенерировать для своих детей льготные карты, которые можно будет получить в терминалах. Порядок генерации льготных детских карт полностью описан на сайте проекта в разделе «Детские карты». Школьники старше 12 лет могут получить карты в терминалах или точках продаж и использовать те льготы, которые действуют в соответствии с вышеуказанным постановлением председателя города Душанбе.

Кроме этого, по запросу столичной мэрии во все вузы и колледжи столицы в адрес проекта поступают списки студентов с именами и номерами телефонов, которые вносятся в соответствующую базу, и им генерируются студенческие карты.

После генерации на указанный номер телефона студента поступает СМС-сообщение, в котором он информируется о том, что студент может получить студенческую карту в любом терминале Express Pay и в случае оплаты 50 или более поездок ему предоставляется скидка в размере 30% от стоимости оплаты за проезд».

О планах на маршрутки

С самого начала внедрения системы говорилось, что вскоре она заработает и на маршрутках, а затем в населенных пунктах регионов Таджикистана.

Специалисты проекта отметили, что на данном этапе основной целью проекта является полное внедрение автоматизированной системы оплаты и контроля в автобусах и троллейбусах.

«Говорить о внедрении данной системы в других видах пассажирского транспорта, в частности в микроавтобусах (маршрутках), можно будет только после успешной реализации данного этапа», - пояснили они.

Компания Avesto Group заинтересована в активном участии граждан в продвижении проекта «Система электронной оплаты и контроля проезда в пассажирском транспорте общественного пользования города Душанбе» (Cityсard).

Мы готовы рассмотреть любые предложения граждан для улучшения работы системы и ее усовершенствования. Все предложения могут быть направлены по адресам, указанным на сайте проекта, а также на страничках Cityсard в социальных сетях.

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