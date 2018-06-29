АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 1 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

- В Театре оперы и балета имени Айни состоится оперетта И. Штрауса “Летучая мышь”. Начало в 17:00.

- Матчи чемпионата мира по футболу. 1/8 финала. Время – таджикское. В 19:00 Испания - Россия (Москва), в 23:00 - Хорватия - Дания (Нижний Новгород)

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 1 ИЮЛЯ

Всемирный день архитектуры.

1931 - Ввод в эксплуатацию угольных шахт № 1-3 в Шурабе.

1939 - Открытие Канибадамского авторемонтного завода (позже – литейно-механического, механического завода, завода «Автозапчасть», завода тормозной аппаратуры, Акционерного общества «Бодом»).

1990 - Из Душанбе в Мекку с целью совершения Хаджа отправились легально первые за годы советской власти 100 мусульман

2008 - Официально введен в эксплуатацию второй агрегат Сангтудинской ГЭС-1.

2010 - Сдана в эксплуатацию ЛЭП «Варзоб-Айни».

2010 - В Душанбе состоялась церемония открытия здания филиала Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова.

2017 - Бюро ОБСЕ в Таджикистане заработало в новом статусе - в качестве Офиса программ ОБСЕ в Душанбе.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 1 ИЮЛЯ

1915-1982 – Родился актер театра, заслуженный артист Таджикистана Абдулхамид Нурматов.

1932-1984 – Родился доктор медицинских наук Мунира Яъкубова.

1935 – Родился заслуженный артист Таджикистана Хотам Пулодов.

1951 – Родился журналист Судуриддин Махкамов.

1951 – Родился журналист Саломиддин Мирзорахматов.

1952 – Родился ученый, лауреат премии имени Лохути Исмоил Пирмухаммадзода.

1959 – Родилась журналист Заррина Хушвакт.

1969 – Родился композитор Хайриддин Ализода.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 1 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 36-41 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 22-27 тепла.

По Хатлонской области – Ясная погода, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 37-42 тепла, в предгорьях ночью 14-19 тепла, днем 30-35 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 11-16 тепла, днем 27-32 тепла, по ВГБАО ночью 2-7 тепла, днем 16-21 тепла.

По районам республиканского подчинения – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 35-40 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 26-31 тепла.

По городу Душанбе – Ясная погода. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Худжанд – Ясная погода, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Бохтар – Ясная погода, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 38-40 тепла.

По городу Хорог – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 29-31 тепла.