АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 30 ИЮНЯ 2018 ГОДА

- В столичном комплексе «Наврузгох» состоится выставка ювелирных изделий. Начало в 18:00.

- В Ботаническом саду Душанбе продолжится ярмарка-продажа ковров от производителя «Ковры Кайраккума». Ковры можно купить со скидкой до 20%, а фуд-партнёр мероприятия - ресторан «Токи» - приготовит обед на природе.

- В Русском драмтеатре имени Маяковского пройдет закрытие 80-го театрального сезона спектаклем "Бунт невесток" режиссера-постановщика Хуршеда Мустафаева. Начало в 14.00.

- Матчи чемпионата мира по футболу. 1/8 финала. Время – таджикское. В 19:00 Франция – Аргентина (Казань), в 23:00 - Уругвай – Португалия (Сочи)

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 30 ИЮНЯ

1940 - Открытие мясокомбината в городе Душанбе.

2008 - Начал давать ток второй агрегат Сангтудинской ГЭС-1.

2012 - Узбекистан решил вновь приостановить членство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

2016 - Таджикистан денонсировал соглашение с Кыргызстаном об упрощенном порядке приобретения гражданства

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 30 ИЮНЯ

1905 – Родился государственный и военный деятель Раджабали Джалилов.

1941 – Родился журналист Зарнигор Шодустмамадова.

1952 – Родился актер театра, заслуженный деятель Таджикистана Насриддин Нуриддинов.

1953 – Родился композитор Константин Тушинок.

1954 – Родилась доктор филологических наук, литературовед Умриниссо Казакова.

1970 – Родился Давлатали Саидов, председатель Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом РТ.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 30 ИЮНЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 35-40 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 23-28 тепла.

По Хатлонской области – Ясная погода. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 36-41 тепла, в предгорьях ночью 13-18 тепла, днем 29-34 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 11-16 тепла, днем 28-33 тепла, по ВГБАО ночью 2-7 тепла, днем 21-23 тепла.

По районам республиканского подчинения – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 34-39 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 28-33 тепла.

По городу Душанбе – Ясная погода. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Бохтар – Ясная погода. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Хорог – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 29-31 тепла.