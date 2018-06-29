Заменой агрегатов ГЭС займется совместное предприятие Синохайдро/Хайдрочайна. Прямой контракт «под ключ» между этим совместным китайским предприятием компанией и ОАХК «Барки точик» был подписан 14 июня.

В рамках мини-проекта в честь Международного десятилетия действий "Вода для устойчивого развития, 2018 – 2028" мы съездили на самые крупные гидроэлектростанции страны и подготовили для вас красочные фотоленты.

О самой легендарной ГЭС – Нурекской - мы писали здесь, а о Байпазинской ГЭС - второй по мощности гидроэлектростанция в Таджикистане, можно посмотреть фотоленту тут.

Все фотографии публикуются впервые.

Проект реабилитации Головной ГЭС мощностью 240 МВт финансируется за счет гранта Азиатского банка развития в размере $136 млн.

Ранее планировалось, что в рамках начатой еще в ноябре месяце 2016 года будут модернизированы первая, вторая и пятая гидроагрегаты Сарбандской ГЭС (Головная, - ред.). Также в рамках модернизации планировались капитально отремонтировать третью и шестую гидроагрегаты.

"При демонтаже агрегата 5 состояние оборудования оказалось хуже ожидаемого. Поскольку агрегаты 3 и 6 имеют одинаковую конструкцию и возраст, можно разумно предположить, что их замена может быть предпочтительной, чем оценка их состояния и ремонта, как было определено первоначально", - сообщил "АП" источник в Министерстве энергетики и водных ресурсов.

В связи с этим, "Барки Точик" запросил АБР о незначительном изменении в объеме работ проекта, чтобы использовать сэкономленные грантовые средств для модернизации агрегатов №3 и 6.

Проект состоит из двух фаз, его реализация завершится в 2019 году.

Вид на площадку ОРУ Фото Нозим Каландаров 1 /14

Что уже сделано?

Ранее первая фаза проекта предусматривала модернизацию 1,2 и 5 гидроагрегатов, капитальный ремонт 3 и 6 гидроагрегатов, реконструкцию и модернизацию водосбросных шлюзов, ремонт подъемных механизмов, системы сжатого воздуха, системы пожаротушения ГЭС. А также замену силовых автотрансформаторов 2 и 3, строительство нового здания центра управления ГЭС, замену оборудования в электромеханических мастерских, берегоукрепительные работы на реке и соединяющем канале. Во второй фазе проекта запланирована модернизация 220, 110, 35 и 6 кВт открытых распределительных устройств.

В 2004 году при поддержке правительства был заменен трехфазный автотрансформатор мощностью 250 мВт на сумму порядка 17 млн. 700 тыс. сомони. Кроме того, в рамках модернизации гидроэлектростанции была построена и сдана в эксплуатацию 220 кВт линия электропередачи Сарбандская ГЭС и Сангтудинская ГЭС-2, а также заменены 64 единицы электронных счетчиков шведского производства. Путем привлечения зарубежных инвестиций еще в 2012 году была завершена модернизация агрегата 4 Сарбандской ГЭС, который в настоящее время находится в рабочем состоянии, а его управление осуществляется с помощью специальных компьютеров. На эти цели было направлено 13 млн. 951 359 тыс. американских долларов.

В августе 2018 года после реконструкции будет запущен первый агрегат ГЭС «Сарбанд», его мощность увеличится на 5 МВт. Всего в рамках модернизации проекта мощность ГЭС увеличится на 12 МВт.

Сарбандская ГЭС была введена во временную эксплуатацию в рамках строительства каскада гидроэлектростанций на реке Вахш в 1962 году, а в 1966 году состоялся её полный запуск.

За годы своего функционирования она выработала 50 млрд. кВт/ч электроэнергии. Проектная мощность - 240 мВт, однако с годами гидроэлектростанция утратила ее и сегодня мощность составляет всего 160 мВт.

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