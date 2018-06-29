В Каршинском районе Кашкадарьинской области Узбекистана фермеры, не выполнившие план по сдаче пшеницы, были жестоко избиты начальником районной милиции. Глава РОВД потребовал от них купить пшеницу у фермеров из соседнего района, чтобы выполнить госплан, сообщили «Озодлик»-у 27 июня сами фермеры.

Фермеры рассказали, что в этом году многие местные фермеры не смогли выполнить план по сдаче пшеницы из-за нехватки воды. Они утверждали, что с 19 июня фермеры, не выполнившие план по сдаче пшеницы, подвергаются физическому насилию со стороны начальника РОВД Каршинского района Джахангира Раджабова.

"Когда фермеры начали объяснять причины, начальник милиции начал бить всех по лицу. Он бил нас по ушам, двумя руками наносил удары по лицу", – говорил каршинский фермер, добавив, что 24 июня начальник раймилиции снова избил местных фермеров, несмотря на пожилой возраст некоторых из них.

Джахангир Раджабов отказался от общения с прессой.

28 июня представители правоохранительных органов Узбекистана и сами фермеры сообщили о том, что УВД Кашкадарьинской области начал служебную проверку в отношении Джахангира Раджабова.

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