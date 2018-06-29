В Каршинском районе Кашкадарьинской области Узбекистана фермеры, не выполнившие план по сдаче пшеницы, были жестоко избиты начальником районной милиции. Глава РОВД потребовал от них купить пшеницу у фермеров из соседнего района, чтобы выполнить госплан, сообщили «Озодлик»-у 27 июня сами фермеры.

Фермеры рассказали, что в этом году многие местные фермеры не смогли выполнить план по сдаче пшеницы из-за нехватки воды. Они утверждали, что с 19 июня фермеры, не выполнившие план по сдаче пшеницы, подвергаются физическому насилию со стороны начальника РОВД Каршинского района Джахангира Раджабова.

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"Когда фермеры начали объяснять причины, начальник милиции начал бить всех по лицу. Он бил нас по ушам, двумя руками наносил удары по лицу", – говорил каршинский фермер, добавив, что 24 июня начальник раймилиции снова избил местных фермеров, несмотря на пожилой возраст некоторых из них.

Джахангир Раджабов отказался от общения с прессой.

28 июня представители правоохранительных органов Узбекистана и сами фермеры сообщили о том, что УВД Кашкадарьинской области начал служебную проверку в отношении Джахангира Раджабова.

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