Cитуация с противодействием рабству за последний год в Таджикистане ухудшилась. Это следует из опубликованного Госдепартаментом США 28 июня ежегодного Доклада о торговле людьми.

В докладе за 2018 год основное внимание уделяется эффективным методам, с помощью которых местные сообщества могут активно бороться с торговлей людьми, а национальные правительства – поддерживать и расширять их права этих сообществ.

Страны мира в документе делятся на четыре категории. Первая категория – государства, которые полностью соблюдают все международные нормы о противодействии рабству. Вторая категория – государства, где власти предпринимают значительные усилия для исправления ситуации. Затем следует так называемый «наблюдательный список второй категории» – это страны, власти которых предпринимают усилия для противодействия рабству, но недостаточно активно или без заметных результатов. Третья категория – страны, власти которых не предпринимают заметных мер по борьбе с рабством.

Из стран Центральной Азии Таджикистан, как и Кыргызстан, годом ранее входившие во вторую категорию, переместились в наблюдательный список второй категории. Туда же переместился Узбекистан, но для этой страны это улучшение результата – в прошлом году она находился в третьей категории. Казахстан, как и в прошлом году, во второй категории, а Туркменистан остался в третьей категории.

В первую категорию входят США, Канада, Австралия, Япония, Израиль, европейские страны. К этой же категории отнесены Грузия, Литва и Эстония. Во второй категории оказались, в частности, Афганистан, Армения, Азербайджан, Бразилия, Египет, Греция, Гондурас, Эфиопия, Кения, Индия, Таиланд, Турция. В наблюдательный список второй категории внесены Зимбабве, Гонконг, Куба, Бангладеш, Алжир, Никарагуа, Нигерия, Монголия, Саудовская Аравия. К третьей категории эксперты отнесли Россию, Белоруссию, Китай, Иран, Северную Корею, Сирию, Мавританию, Венесуэлу, Боливию, Бирму.

В частности, в докладе отмечается, что власти РФ прилагали ограниченные усилия по предотвращению торговли людьми. В этом контексте упоминается о региональных центрах, где мигрант может получить разрешение на работу, о заключении двустороннего соглашения с Узбекистаном о регулировании, контроле и обеспечении подготовки трудящихся-мигрантов в стране, а также о проведении плановых и иных проверок фирм, нанимающих иностранных рабочих. Тем не менее, использование недокументированного и принудительного труда по-прежнему широко распространено в России, подчеркивают авторы доклада.

В этой связи отмечаются сообщения о злоупотреблениях в ходе работ по подготовке к Чемпионату мира по футболу-2018. Рабочим, среди которых было много мигрантов из Центральной Азии, в ряде случаев не выплачивалась заработная плата. В 2017 году имело место 17 случаев смерти рабочих.

В целом на протяжении последних пяти лет Россия является источником, транзитом и страной назначения для мужчин, женщин и детей, вынужденных заниматься принудительным трудом.

Согласно официальным неофициальным данным, в России насчитывается от 5 до 12 миллионов иностранных рабочих, из которых 1,5 миллиона правительство РФ оценивает как нелегальных иммигрантов.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus