СМИ играют важную роль в жизни любого общества. Таджикистан не исключение. Интернет, телевидение, печать и радио являются основными источниками информации в стране.

Таджикистан впечатляет по количеству разнообразных печатных изданий. В стране действуют 371 газета, из которых 109 являются государственными, остальные имеют общественный характер.

Тем не менее, отношение жителей Таджикистана к печатным изданиям не так такое, как например, к ТВ и Интернет-изданиям.

Согласно данным исследований, переход населения Таджикистана на использование новых технологий, привело в к тому, что население, читающее газеты, уменьшилось. А те, кто читает, предпочитают развлекательно-познавательные материалы.

Аудитория медиа в Таджикистане становится более разборчивой и требовательной и к форме и к содержанию информационных продуктов – факт, который, несомненно, еще один драйвер роста для тех СМИ, которые нацелены на укрепление своих позиций на рынке.

Между тем, ОО «Независимый центр по правам человека» (ICHRP) приводит инфографику о печатных и электронных СМИ, которые за последние 10 лет прекратили свою деятельность.

Инфографика сICHRP

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