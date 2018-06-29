Как оказалось, правила по переводу или получению денег в большей части схожи друг с другом. Независимо от системы денежных переводов перевод в российских рублях в обязательном порядке конвертируется в сомони. В иной валюте денежные переводы конвертируются только с согласия получателя.

Практические все денежные переводы как внутри страны, так и за ее пределами выполняются по безадресной технологии, то есть перевод можно получить в любом пункте обслуживания в пределах страны назначения. В некоторых сервисах тариф зависит от суммы перевода, то есть чем больше сумма, тем больше бонусов, часто объявляемых платежными системами.

В прошлом году из России в страны СНГ посредством систем денежных переводов было отправлено $7,003 млрд. Из них в Таджикистан из России было перечислено $795,7 млн.

«Вестерн Юнион» (Western Union)

Американская компания, специализирующаяся на предоставлении услуг денежного посредничества. Имеет представительства в более чем 200 странах мира, 500 000 отделений. www.westernunion.ru

Валюта перевода: российский рубль, доллар США.

Скорость осуществления денежного перевода: 1 минута.

Комиссия: от 0,7% до 1% (в рублях и в долларах);

от 4% до 15% (в долларах, для стран дальнего зарубежья).

При получении перевода получателю необходимо знать: код из 10 цифр, ФИО отправителя, сумму и валюту денежного перевода.

MoneyGram

MoneyGram - финансовая компания США, занимающаяся операциями на международных финансовых рынках. Компания имеет более 284 000 точек обслуживания в более чем 196 странах мира.

www.moneygram.com

Валюта перевода: доллар США.

Скорость осуществления денежного перевода: 1 минута.

Комиссия перевода:

от 0,003% до 1,5% (Россия и страны СНГ, в долларах);

от 0,005% до 5% (в долларах, для стран дальнего зарубежья);

от 0,004% до 9% (в Китай);

от 0,004% до 10% (в ОАЭ и в Турцию);

от 0,005% до 5% (в Израиль).

При получении перевода получателю необходимо знать: код перевода из 8 цифр, ФИО отправителя, сумму и валюту перевода.

«Золотая Корона»

Российский сервис платежной системы «Золотая Корона» доступен в инфраструктуре более чем 550 банков и партнеров в России, странах СНГ, а также в странах дальнего зарубежья. Имеет более 60 000 пунктов обслуживания.

www.perevod-korona.com

Валюта перевода: российский рубль, доллар США и евро.

Скорость осуществления денежного перевода: 5 минут.

Комиссия - 0,5% от суммы перевода (Россия, Грузия, Казахстан и Кыргызстан).

Комиссия за отправку переводов:

от 0,003% до 1,5% (российский рубль);

от 0,003% до 1,5% (доллар США);

от 0,003% до 1,5% (евро).

При получении перевода получателю необходимо знать: код (9 и 11 цифр), ФИО отправителя, сумму и валюту перевода.

UNISTREAM

«Юнистрим» – российский банк, оператор и расчётный центр одноименной платежной системы, по которой осуществляются денежные переводы по России и в страны СНГ. Одна из популярных систем перевода денег в России. По всему миру сервис обслуживает клиентов в более чем 280000 точек по всему миру, количество партнеров превышает 400 финансовых организаций. www.unistream.ru

Перевод осуществляется по России, в страны СНГ и дальнего зарубежья.

Валюта перевода: российский рубль, доллар и евро.

Скорость осуществления денежного перевода: 5 минут.

Комиссия 0,5% от суммы перевода (Россия, Казахстан, Киргизия, Армения и Грузия).

Комиссия в рублях: 0,7% от суммы перевода.

Комиссия в долларах: от 0,015% до 2%.

Комиссия в евро: от 0,015% до 2%.

При получении перевода получателю необходимо знать: код из 12 цифр, ФИО отправителя, сумму и валюту перевода.

BLIZKO

Российская услуга переводов BLIZKO. www.blizko.biz

Перевод осуществляется по России, в страны СНГ и дальнего зарубежья.

Валюта переводов: российский рубль, доллары США и евро.

Скорость осуществления денежного перевода: 5 минут.

Комиссия 0,5% от суммы перевода (Россия, Казахстан, Кыргызстан, Армения и Грузия).

Комиссия в рублях: от 0,0024% до 1% от суммы перевода.

Комиссия в долларах США: от 0,0027% до 1%.

Комиссия в евро: от 0,0027% до 1%.

При получении перевода получателю необходимо знать: код из 8 цифр, ФИО отправителя, сумму и валюту денежного перевода.

Услуга «Форсаж»

Услуга предоставляется в отделениях «Почты России», расположенных как в крупных городах, так и в отдаленных населенных пунктах на всей территории Российской Федерации. Комиссия не отличается от основного тарифа.

CONTACT

Российская система денежных переводов и платежей CONTACT. Основана в 1999 году АКБ "РУССЛАВБАНК" (ЗАО). Система CONTACT работает более чем в 600 странах мира и включает свыше 400 тысяч пунктов обслуживания.

www.contact-sys.com

Перевод осуществляется по России, в страны СНГ и дальнего зарубежья.

Скорость перевода: 5 минут.

Валюта переводов: российские рубли, доллары США и евро.

Комиссия за отправку перевода:

от 0,003% до 1,2% - в российских рублях;

от 0,003% до 1,2% - в долларах США;

от 0,003% до 1,2% - в евро.

При получении перевода получателю необходимо знать: код (от 1 до 16 цифр), ФИО отправителя, сумму и валюту денежного перевода.

«БЭСТ»

Российская система денежных переводов, признана Центральным банком РФ национально значимой платежной системой. www.bestmt.ru

Перевод осуществляется по России, в страны СНГ и дальнего зарубежья.

Скорость перевода: 5 минут.

Валюта переводов: российский рубль, доллар США и евро.

Комиссия за переводы:

от 0,0024% до 1% - в рублях;

от 0,004% до 1,% - в долларах США и евро.

При получении перевода получателю необходимо знать: код перевода (7 и 16 цифр), ФИО отправителя, сумму и валюту перевода.

RIA

Американская компания RIA специализируется на предоставлении услуг денежного посредничества. Имеет представительства в более чем 150 странах мира, 300 тысяч отделений.

Валюта перевода: евро, доллар США.

Скорость отправки денежного перевода: 5 минут.

Комиссия: от 1,5 % до 2,5% минимум USD/EUR 3,50 за 1 перевод (страны СНГ);

от 2,5% до 3,0% минимум USD/EUR 3,50 за 1 перевод (страны дальнего зарубежья).

При получении перевода получателю необходимо знать: код из 10 цифр, ФИО отправителя, сумму и валюту денежного перевода.

Нацбанк Таджикистана несколько лет назад ограничил деятельность платежных систем Migom и «Лидер», которые прекратили свою деятельность, не выполнив при этом своих обязательств перед финансовыми организациями Таджикистана.

Системы местного значения

Наряду с международными сервисами денежных переводов существуют и местные: каждый банк или кредитная организация имеет свой сервис денежных переводов внутри страны. Все системы денежных переводов внутри республики действуют без открытия счета в сомони.

По данным Нацбанка, в стране действуют различные местные платежные системы: «Корти милли» (оператор ГСБ РТ «Амонатбонк»), «Сония» (оператор ОАО «Бонки Эсхата»), «Экспресс Пэй» (оператор ООО МДО «Авфар»), «Атлас Пэй» (оператор ООО МДО «Тамвил») и «Пардохти фаври» (оператор ООО «Пардохти фаври»).

По всем этим системам возможно осуществить переводы в сомони на территории РТ. Скорость перевода - от 1 до 5 минут. Комиссия в среднем от 0,3% до 5% от суммы перевода. Для получения во всех системах необходимо знать цифровой кодовый номер перевода, ФИО отправителя и сумму перевода.

Между тем

Нацбанк Таджикистана в начале марта этого года ввел поправки в инструкцию «О порядке осуществления переводных операций физическими лицами без открытия банковских счетов».

Согласно этим поправкам физические лица - резиденты РТ могут без открытия банковского счета переводить валюту в размере до 1750 показателей для расчетов (87,5 тысяч сомони) в пользу резидентов РТ. До этого можно было осуществить перевод на сумму до 28 тысяч сомони.

«АП» рассказывала историю гражданки Таджикистана, которой отказали в переводе денег в пользу лиц, не являющихся гражданами республики. Нацбанк же, в свою очередь, заявление, что поправки к этой инструкции касались лишь денежных переводов, которые можно отправлять (получать) без представления подтверждающих документов.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus