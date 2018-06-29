Таджикистан внимательно отслеживает активизацию неподконтрольных Кабулу вооруженных групп непосредственно у своих границ и принимает ряд превентивных мер по укреплению приграничных участков. Об этом «АП» заявил пресс-секретарь Пограничных войск Госкомитета национальной безопасности республики, майор Мухаммад Улугходжаев.

«Мы внимательно отслеживаем ситуацию вблизи своих границ с Афганистаном, особенно на тех направлениях, где отмечено скопление вооруженных лиц, входящих в различные экстремистские и террористические сообщества, такие, к примеру, как «Талибан», «Исламское государство»,- подчеркнул майор Улугходжаев.

По его словам, сегодня нет необходимости перебрасывать из центра на границу с Афганистаном дополнительные войска, вооружение и технику.

«Имеющихся на границе сил и средств достаточно для отражения попыток незаконного прорыва госграницы Таджикистана», - отметил он.

Опасности прямого вооруженного вторжения в Таджикистан нет, заявил представитель таджикских погранвойск.

Между тем, согласно сообщению источника «АП» в оборонном ведомстве страны, Минобороны Таджикистана также не намерено отправлять на границу с Афганистаном дополнительные силы и средства.

Три года тому назад Минобороны Таджикистана заявило, что в направлении госграницы с Афганистаном создана вторая линия обороны, на которой размещены войска, вооружение, техника силовых структур республики.

В последние дни на таджикско-афганской границе участились нападения талибов на правительственные войска Афганистана.

Так, в ночь на 28 июня талибы напали на пограничный пост Ятим Тепа в северной афганской провинции Тахар, расположенный на границе с Таджикистаном.

В результате нападения были убиты 14 сотрудников пограничной полиции Афганистана, еще шестеро пропали без вести.

Фергана со ссылкой на афганское издание Pajhwok отмечала, что пограничники были предупреждены об опасности за шесть часов до атаки, однако не приняли никаких упреждающих мер.

По словам Сайфуддина Муштака - главы уезда Чах Ааб данной провинции, жертв можно было бы избежать, если бы к пограничникам вовремя было выслано подкрепление.

Всего на посту Ятим Тепа дислоцировались 24 сотрудника пограничной полиции.

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