Вчера матчами в группах G и H завершился групповой этап ЧМ-2018, который проходит на полях России. Главным матчем, который сохранял интригу, стала встреча Сенегал – Колумбия. Латиноамериканцы добились минимальной победы и стали первыми в группе. Самым странным матчем стал матч между сборными Англии и Бельгии - никто не хотел побеждать.

Группа H

Сенегал — Колумбия — 0:1

Гол: Мина, 74

Фото segodnya.ua Ерри Мина забил единственный гол в матче в середине второго тайма - Колумбия сыграет в плей-офф ЧМ-2018

Сборная Колумбии обыграла команду Сенегала в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира -2018 со счетом 1:0. Об этом сообщает«Советский спорт».

Единственный мяч в матче сумел забить Йерри Мина на 74-й минуте встречи.

В первом тайма матча в Самаре стал пенальти, который арбитр сначала поставил в колумбийские ворота, а затем отменил благодаря VAR.

Таким образом, сборная Колумбии вышла в плей-офф мирового первенства с первого места в группе Н, а команда Сенегала покинула турнир.

После матча

Алиу Сиссе, главный тренер сборной Сенегала:

"Я очень горжусь своей командой и проделанной работой. Но мы не прошли в плей-офф, потому что не заслужили этого. Такова жизнь. Баллы фейр-плей — это одно из правил, оно установлено регламентом турнира, и нам надо это уважать. Мы бы предпочли вылететь из турнира иначе, но получилось так, и все знали о регламенте. Мне кажется, мы могли забить в первом тайме и в целом хорошо контролировали ход матча. Мне просто жалко команду, это поколение и игроков, которые бились каждый день за нашу страну. Я продолжу поддерживать их и быть с ними — думаю, в будущем мы можем ожидать от них много хорошего".

Хосе Пекерман, тренер сборной Колумбии:

"Любая команда, которая выходит в 1/8 финала, - хорошая. Мы говорим о 16 лучших командах мира. Сейчас будут другие матчи, которые нужно будет проводить по принципу "жизнь или смерть", и это экстремальная ситуация. Нужно будет играть с первой до последней минуты… У нас и были правильные маневры, которые должны были разрушить равновесие Сенегала. Но матч был все равно непростым, потому что нам не всегда удавалось контролировать мяч в середине поля и передавать его на Фалькао".

Группа H

Япония — Польша — 0:1

Гол: Беднарек, 59

Фото livesport.ru Польша вылетела, но болельщики все равно продолжали поддерживать команду.

Сборная Польши обыграла команду Японии со счетом 1:0, но вылетел из ЧМ-2018.

Поляки продемонстрировали желание бороться за свой престиж и заслужили эту победу. Три очка им принёс точный удар в исполнении Яна Беднарека во втором тайме.

В концовке поединка «самураи» играли вяло, без движения вперёд. Они понимали, что не нужно сильно раскрываться, дабы не пропустить второй гол. Дело в том, что в параллельной встрече Колумбия забила Сенегалу. Следовательно, представитель Азии выходил со второго места в 1/8 финала благодаря показателю fair play. У Японии было меньшее количество желтых карточек, чем у команды Сенегала (Япония — 4, Сенегал — 6).

В компенсированное время обе команды уже играть в футбол не хотели.

После матча

Акира Нисино, главный тренер сборной Японии:

"Мы проиграли матч из-за технических ошибок. Может это и ложка дегтя в бочке меда. Но мы прошли в 1/8 финала, и я хочу сейчас на этом сосредоточиться".

Адам Навалка, главный тренер сборной Польши:

"Мы мобилизовали все свои силы, сконцентрировались и выступили достойно в последнем матче. После предыдущих игр нам надо было справиться с психологическим давлением, которое свалилось на нас.

Эта победа позволила подтвердить, что мы не сдаемся и что даже в конце можем доставить радость нашим болельщикам".

Группа G

Англия — Бельгия — 0:1

Гол: Янузай, 51

Единственный гол в матче оформил атакующий полузащитник сборной Бельгии Аднан Янузай, отличившийся на 51-й минуте. Лучшим игроком матча как раз и стал автор гола.

По сообщению «Советского спорта», сборная Бельгии вышла в плей-офф мирового первенства с первого места, имея в своем активе девять очков. Команда Англии финишировала второй. Следует отметить, что эта победа стала первой для бельгийской сборной над англичанами за 82 года. Бельгия не побеждала Англию с 1936 года (09.05.1936 — 3:2).

Отметим, что экспериментальные составы и не максимум желания одержать победу немного снизили интерес к матчу.

Гарет Саутгейт, главный тренер сборной Англии:

"Я думаю, это была обычная игра. Я предполагал, что мои футболисты будут лучше контролировать мяч. Для них это был хороший опыт. Мы хотели выиграть этот матч, но впереди плей-офф, поэтому нам нужно было сохранить наших лидеров здоровыми. Футболисты, которые сегодня вышли на поле, выложились по максимуму".

Роберто Мартинес, главный тренер сборной Бельгии:

"Если честно, я доволен тем, как мы сыграли. Мы сделали много замен перед игрой по сравнению с предыдущими матчами чемпионата, и сегодняшняя команда добилась победы. На чемпионате мира нельзя добиться успеха, если ты пытаешься выбрать себе легкий путь. Поэтому, мы довольны итоговым счетом, довольны, что набрали девять очков".

Панама — Тунис — 1:2

Голы: Мерия, 33 (автогол), Бен Юссеф, 51, Хазри, 66

Счет на 33-й минуте открыл защитник сборной Туниса Яссин Мерья, срезавший мяч в свои ворота после удара панамца Хосе Луиса Родригеса. Нападающий Фахреддин Бен Юссеф сравнял счет на 51-й минуте. Финальную точку в матче поставил форвард Вахби Хазри. Таким образом, обе команды оформили путевку домой. Панама проиграла все матчи, но во всех забила по одному голу.

Фото soccernews.ru Тунис одерживает позднюю победу

После матча

Эрнан Дарио Гомес, главный тренер сборной Панамы:

"Чемпионат мира такой. Здесь есть взлеты и падения. Конечно, вы никогда не хотите его покидать. У нас в группе было две, а точнее даже три, сильных команды с опытом выступлений на таком уровне. Надеюсь, Панама вернётся на чемпионат мира и не будет худшей командой. Панаму ждет светлое будущее. Прямо сейчас я собираюсь потратить некоторое время на себя, а потом приму решение. Я немного устал, как вы, наверное, догадываетесь!".

Набиль Маалул, главный тренер сборной Туниса:

"Тунис сегодня заслужил победу. Когда жеребьевка определила нас в эту группу, мы понимали, что основная надежда - стать третьими. Мы пропустили много голов, но сделали это в тех матчах, где соперники были очень серьезными".

Все пары 1/8 финала:

30 июня

Франция — Аргентина (19.00, Казань)

Уругвай — Португалия (23.00, Сочи)

1 июля

Испания — Россия (19.00, Москва, «Лужники»)

Хорватия — Дания (23.00, Нижний Новгород)

2 июля

Бразилия — Мексика (19.00, Самара)

Бельгия — Япония (23.00, Ростов-на-Дону)

3 июля

Швеция — Швейцария (19.00, Санкт-Петербург)

Колумбия — Англия (23.00, Москва, «Спартак»)

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