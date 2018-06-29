Казахстан планирует начать поставки бензина в Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан осенью этого года. Об этом сообщают казахские СМИ со ссылкой на заместителя председателя правления по транспортировке, переработке и маркетингу нефти национальной компании «КазМунайГаз» Данияра Тиесова.

«У нас уже на сегодняшний момент существенный профицит бензина отечественного производства и этот профицит будет нарастать. Казахстан полностью закрывает у себя текущие потребности по потреблению по высокооктановому бензину. Плюс у нас появляются значительные возможности для экспорта бензина», - сказал Тиесов 27 июня на конференции в Астане.

В настоящее время бензином Таджикистан практически полностью обеспечивает Россия по нулевой экспортной таможенной ставке.

По его словам, Казахстан трансформировался из импортера бензина в экспортера.

«На сегодняшний момент у нас уже накоплены значительные объемы автомобильного бензина и именно с этим связаны вопросы с вводом так называемого конвенционного запрета на завоз из России», - отметил представитель «КазМунайГаз».

Он заявил, что республике необходимо подписать соответствующие межправительственные документы с сопредельными странами, что займет определенное время.

«Мы думаем, что начиная с осени этого года мы сможем спокойно экспортировать нашу продукцию прежде всего в близлежащие страны - это Киргизия, Узбекистан, Таджикистан», - сказал Тиесов.

Казахстанский продукт на этих рынках будет конкурентоспособен за счет того, что завозить его будет дешевле, чем из России, убежден казахский чиновник.

«Общий объем, который мы можем вывезти к концу года, суммарно из месяца в месяц - порядка 300-400 тыс. тонн. На следующий год, если объемы загрузки заводов будут соответствовать заявленным планам, то это порядка 1-1,2 млн. тонн, которые мы можем вывозить по бензину», - заключил Тиесов.

Годовые потребности Таджикистана в бензине не превышают 200 тысяч тонн.

По данным Антимонопольной службы при правительстве РТ, за пять месяцев этого года Таджикистаном импортировано около 73 тысяч тонн бензина, что на 5 тысяч тонн меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Основным автомобильным топливом в Таджикистане на данный момент является сжиженный газ, до 90% которого ввозится из Казахстана. В январе-мае этого года данного вида топлива в страну импортировано свыше 151 тысячи тонн, что почти в два раза превышает объем завезенного из России бензина.

Но, несмотря на это, в последние недели Таджикистан столкнулся с проблемой: в стране резко подскочили цены на газ из-за сокрашения объема поставок сжиженного газа в РТ.

Вчера антимонопольная служба прокомментировала ситуацию, и заявила, что ценообразование на внутреннем рынке сжиженного газа в нашей стране является свободным, так как на данном рынке, как оказалось, не существует доминирующих компаний.

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