Президент Японского Агентства по международному сотрудничеству (JICA) г-н Шиничи Китаока вместе с министром экономического развития и торговли Таджикистана Негматулло Хикматуллозода посетили 26 июня Пянджский район для ознакомления с реализованными проектами JICA в Хатлонской области.

В первой половине дня Шиничи Китаока посетил «Проект по реабилитации систем питьевого водоснабжения в Пянджском районе Хатлонской области», который был реализован с 2014 по 2016 год.

На реализацию данного проекта было направлено $17 млн., $16 млн. из которых выделены правительством Японии в качестве гранта через Японское Агентство по международному сотрудничеству.

Президент JICA ознакомился с построенными сооружениями, в частности водонапорной башней емкостью 1800 кубометров воды, системой очистки воды, счетчиками потребления воды и водопроводными кранами, изготовленными в Японии, что позволило обеспечить питьевой водой около 29 тысяч человек в Пянджском районе круглосуточно.

Напомним, что в 2017 году «Проект по реабилитации системы питьевого водоснабжения в Пянджском районе Хатлонской области» получил премию президента JICA за выдающийся вклад в развитие людских ресурсов, общества и экономики в Таджикистане, а также укреплению дружеских отношений и взаимопонимания между Таджикистаном и Японией.

Всего 9 проектов во всем мире были удостоены этой награды, включая данный проект. Следует отметить, что это первый и пока единственный проект JICA в Таджикистане получивший такую почетную награду.

Во второй половине дня президент JICA посетил Женский ресурсный центр в районе Пяндж, поддержанный в рамках «Проекта по улучшению благосостояния населения, проживающего на таджикско-афганских приграничных территориях (LITACA)».

Проект LITACA был профинансирован правительством Японии через JICA (общая сумма проекта около 9,5 млн. долл. США) и осуществлялась со стороны ПРООН в Таджикистане в сотрудничестве с министерством экономического развития и торговли Таджикистана в период с марта 2014 года по декабрь 2017 года.

Цель проекта заключалась в содействии в укреплении стабильности и безопасности в приграничных районах Хатлонской области Таджикистана и северных провинций Афганистана путем улучшения благосостояния населения и местного потенциала для более эффективного реагирования на вопросы развития.

В рамках проекта в Таджикистане были построены и сданы в эксплуатацию 20 объектов водоснабжения, санитарии и ирригации, 10 школ, 20 учреждений первичной медико-санитарной помощи, 2 небольших гидроэлектростанции и другие объекты.

На основе проектного предложения местной Общественной Организации «Бонувони Панч» проект LITACA поддержал строительство Женского ресурсного центра с целью создания новых рабочих мест уязвимым женщинам.

На обратном пути в Душанбе Шиничи Китаока ознакомился с проектом по восстановлению дороги «Курган-тюбе – Нижний Пяндж», реализованного в рамках грантовой помощи JICA в период с 2006 по 2013 год.