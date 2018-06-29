09:48, сегодня Автор: Мавлюда Рафиева, специально для Asia-Plus

Cтудентка второго курса Таджикского государственного медуниверситета, которая несколько дней тому назад приехала из столицы на каникулы домой, в Истаравшан, погибла под колесами своего земляка.

ЧП произошло в минувшую среду: водитель автомашины марки "Мерседес-Бенс" 31-летний Махмуд Шорахимов, житель Истаравшана, совершил наезд на девушку напротив местной Центральной больницы. В результате 18-летняя Умеда Мухаммадиева погибла при доставлении в больницу, сообщили "АП" в Управлении МВД Согдийской области.

Начато следствие по данному факту.

По данным ОГАИ УМВД Согдийской области, за 5 месяцев 2018 года на автодорогах городов и районов севера страны зафиксировано 119 (2017-115) дорожно-транспортных происшествий: погибло 33 (2017-43) человека и получили различные травмы еще 122 (2017-123) человека.

С участием детей произошло 21 (2017-31) ДПТ, в результате которых погибли 1 (2017-7) детей и получили травмы различной степени тяжести 20 (2017-27) детей.

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