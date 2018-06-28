История появления евреев в Бухаре «древняя, как мир»: еще в 6 веке нашей эры, пережив немало войн и нападений, этот народ переселился за лучшей долей в дальнюю Бухару.

Сегодня здесь их всего 500 человек. Это не означает, что их можно встретить только в этом городе Узбекистана. Нет. Их много и в Самарканде, и в Андижане, но вот бухарские куда более известные, чем остальные. Есть даже такое понятие, как «бухарский еврей».

Откуда столько внимания именно к ним, и чем они отличаются от остальных евреев Центральной Азии, «Салом, соседи!» рассказал президент общины евреев Бухары – Абраам Исхаков.

О бухарских евреях мы, кстати, писали и раньше, но вот видео-истории не было вообще. Так что смотрите историю о представителях уникального национального меньшинства, которое живет с нами бок о бок более 1400 лет.

Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.

Если и вам есть, что рассказать и показать в рамках проекта «Салом, соседи!», пишите нам на адреса: newspaper@asiaplus.tj и k.mahpora@gmail.com

Цель нашего проекта проста – сблизить жителей Таджикистана и Узбекистана посредством коротких видео-историй, в которых каждый найдет что-то интересное для себя.

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