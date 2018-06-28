АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 29 ИЮНЯ 2018 ГОДА

- В Российском центре науки и культуры в Душанбе состоится литературно-музыкальный вечер, посвящённый 85-летию со дня рождения русского поэта и писателя Евгения Евтушенко.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 29 ИЮНЯ

День изобретателя и рационализатора.

1953 - В Гиссарском районе открылся санаторий Шаамбары.

1957 - Состоялся Первый республиканский фестиваль молодежи Таджикистана.

2009 - До 10 тыс. таджикских мигрантов остались без работы в связи с закрытием Черкизовского рынка.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 29 ИЮНЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 35-40 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 21-26 тепла.

По Хатлонской области – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 36-41 тепла, в предгорьях ночью 13-18 тепла, днем 29-34 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 12-17 тепла, днем 27-32 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 тепла, днем 17-22 тепла.

По районам республиканского подчинения – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 34-39 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 27-32 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Бохтар – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 38-40 тепла.

По городу Хорог – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 29-31 тепла.