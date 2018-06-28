Компания «МегаФон Таджикистан» проанализировала данные абонентов, подключающих в Душанбе самые популярные тарифы новой линейки «Включайся!» – «Говори» и «Общайся». Чаще всего их выбирают молодые люди от 18 до 25 лет – именно в этой возрастной категории особенно высока доля пользователей мобильного интернета, а также соцсетей и мессенджеров, доступных на тарифной линейке без лимитов.

Данные по количеству подключений свидетельствуют, что для современных цифровых абонентов важна не столько цена, сколько наполнение тарифа. Из двух популярных пакетов лидирует «Общайся» – жители столицы Таджикистана подключают его в два раза чаще, чем «Включайся! Говори».

Тариф «Общайся» предоставляет 500 минут звонков по Республике Таджикистан, 3 Гб интернет-трафика и безлимитный доступ к таким соцсетям и мессенджерам, как Viber, WhatsApp, Facebook messenger, IMO, Facebook, Odnoklassniki, Vkontakte, Instagram и Twitte при абонентской плате 99 сомони в месяц. Среди всех, кто выбирает этот тариф, на долю молодежи 18-25 лет приходится более 60%, около 30% – абоненты в возрасте от 26 до 38 лет, а остальные 10% – представители старшего поколения.

Тариф «Говори», как и следует из названия, ориентирован на любителей голосового общения и при цене 49 сомони в месяц включает 450 минут звонков по РТ. Однако и на нем доступны безлимитные Viber и WhatsApp, также есть 1 Гб интернет-трафика на любые другие ресурсы. Поэтому данный тариф «поделил» почти поровну две возрастные категории – как молодежь, для которой важны интернет-возможности, так и абонентов 26-38 лет, активно пользующихся звонками. На их долю суммарно пришлось более 80% всех подключений тарифа.

«Тарифы «Включайся!» создавались для цифровых абонентов – активных пользователей мобильного интернета. Поэтому неудивительно, что они популярны у молодежи, всегда охотно осваивающей новые технологии. Вместе с тем число людей старшего возраста, которые открывают для себя возможности Всемирной сети, тоже растет. И это не может не радовать: благодаря нашим тарифам они осваивают новые способы общения – такие, как мессенджеры, получают «пропуск» в мировое информационное пространство. При широте нашей линейки каждый абонент может выбрать тариф, соответствующий его личным интересам и потребностям», – отмечает руководитель регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по г. Душанбе и РРП Парвиз ДАВЛЯТОВ.

Более подробную информацию о тарифных планах компании «МегаФон Таджикистан» можно получить в офисах обслуживания или на сайте www.megafon.tj