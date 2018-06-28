Специальная комиссия устанавливает причины пожара, произошедшего сегодня утром в ресторане «Шукрона» в Душанбе. Сумма ущерба, нанесенного огнем, также уточняется.
Огонь уничтожил 200 квадратных метров, сообщил «АП» глава пресс-центра Главного противопожарного управления МВД республики Толиб Хаётов.
По его словам, для борьбы с огнем были мобилизованы 12 пожарных расчетов, на место пожара прибыли представители МВД, ГАИ и других правоохранительных структур.
«Мы не будем пока озвучивать никаких предварительных версий, а сообщим окончательные причины после того, как их установит спецкомиссия», - подчеркнул он.
По словам Толиба Хаётова, созданная специальная комиссия планирует установить причины возгорания в течение трех дней.
Двухэтажный ресторан «Шукрона», расположенный в районе поворота на аэропорт, загорелся утром 28 июня.
За последний месяц - это уже пятый случай пожара в Душанбе
Самый сильный произошел на рынке «Султони Кабир» 2 июня: огнем тут было уничтожено 1 тыс. 230 квадратных метров торговых точек и магазинов. Общий ущерб составил 3,5 миллиона сомони. Причиной возгорания назвали короткое замыкание.
Другой пожар случился 6 июня в турецком кафе «Мерве»: возгорание тут также произошло из-за короткого замыкания.
11 июня вечером был зафиксирован пожар в частном секторе по ул. Дарвоз вблизи «Мясокомбината». Огонь охватил пять жилых домов, у которых сгорели крыши.
Еще один пожар произошел в Душанбе 24 июня в шашлычной «Рохат», расположенной напротив столичного текстилькомбината: пожар возник также от неисправностей в электропроводке.
Ввиду того, что последние пожары происходят в общественных местах, мы решили вам напомнить правила поведения при пожаре: знание этих простых правил не помешает никому.
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Гость3 часа назад
Вот что они ходят и проверяют? Огнетушители? Захламленность коридоров и противопожарные выходы? Что? А взяли бы документацию. Посмотрели, как запроектировано электроснабжение помещения. И как выполнено. Чем и кем. Не палка с проводами, а подключение как положено. Специалистами. А в РТ госпожнадзор некомпетентен ни в чем.
Saidjon Akhmedov3 часа назад
Уважаемые читатели Противопожарная служба РТ почти каждый месяц проверяют объекты малого и среднего бизнеса, отсюда следует что они не компетентны в своих дейтсвиях или получается они могут только заниматься бизнесом ввиде продаж огнетушителей и средств оповещения о пожаре или получив поощрение от владельца объекта закрывать глаза на нарушения.
Saidjon Akhmedov3 часа назад
А кого нибудь из сотрудников противопожарной службы посадили?
Orion4 часа назад
А в пожарную и скорую не звонить? В РТ дозваниваться до 01, 02, 03, и 04 очень сложно, нет единого стандарта . У каждого оператора по разному, *01, 0101, 101 и тд... а с стационарного Бог знает как звонит. Десятки раз столкнулся с этой проблемой.