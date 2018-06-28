Об Академии ментальной арифметики «Империя знаний», «девочке-калькуляторе» Ёсуман Исмонзода и «девочке-радаре» Маниже Тошболтаевой заговорили полтора года назад, когда по российскому телеканалу показали программу «Удивительные люди». Вот Таджикистан загордился тогда! Мало кто знает, что за достижениями ребят и их последующими победами на международных и мировых олимпиадах стоит хрупкая, но очень умная женщина - полуфиналист конкурса Фарах – Женщина - Предприниматель года-2018, которая не испугалась трудностей и открыла свой маленький бизнес – основала «Империю знаний».

Из завучей в директоры

- Академия «Империя знаний» открылась два года назад, но уже стала популярным учебным заведением, куда хотят пристроить своих детей душанбинцы. Вероника, как к вам пришла идея основать такую школу? Вы – математик?

- Как раз-таки, нет (смеется). Никакого отношения к математике не имею, так как по образованию я учитель английского языка. Раньше преподавала иностранный язык в столичной школе №1, потом работала заместителем директора. За спиной был 21-летний стаж работы, я все время имела дело с детьми, обучая их, но мне хотелось чего-то нового, своего что ли. В 2015 году получила второе образование - по международному праву, что очень помогло при моем стартапе.

Вероника Коробкина награждает участников олимпиады. со странички Академии на ФБ

- Какие были трудности вначале?

- Мы открыли образовательный центр, где обучали детей иностранным языкам, математике, подготавливали к школе, но потом спустя время, я поняла, что иду по неправильному пути, - так как таких центров в Душанбе было «пруд пруди». В бизнесе есть одно правило: если он не приносить тебе никакой прибыли в течение первых шести месяцев, его надо закрывать. И я решила закрывать центр.

Однажды я случайно увидела, как по телевизору выступал парнишка из Астаны, демонстрировавший математические способности с помощью абакуса (специальных счетов). Вот тогда ко мне пришла идея: а почему бы у нас в Таджикистане не открыть школу ментальной арифметики? Причем, «замахнулись» мы сразу на Академию, а не просто центр. И поэтому надо было дотянуться до амбициозной планки, которую мы перед собой поставили.

- А как вы приобрели франшизу Абакус-центра?

- После долгих поисков в интернете я узнала много интересного про ментальную арифметику и вышла на руководство Абакус-центра в Москве, попросив помощи в организации подобного центра в Душанбе. Таким образом, была основана Академия ментальной арифметики, которая является партнером Абакус-центра и еще многих других школ с подобным методом работы. Почти весь преподавательский состав «Империи знаний» состоит из молодых ребят, которые только закончили вузы. В основном, это мои бывшие ученики из столичной школы №1, где я раньше работала.

Все педагоги прошли обучение и сертификацию в Москве. Кстати, кроме ментальной арифметики мы готовим малышей к школе, а также открыли такое направление, как школа инжиниринга и робототехники, которая готовит будущих конструкторов и изобретателей.

Многие считают, что то, чем мы занимаемся, приобретая франшизу, это легкий, готовый бизнес. Это неправда. Ты приобретаешь франшизу у незнакомого человека, компании, не знаешь что там и как, и это тоже риск. Но я очень рада, что связала свой бизнес с такой молодой, но очень перспективной командой – Абакус-центром в Москве, который за короткое время добился высоких результатов и дал нам также возможность проявить себя.

Каково это - подсчитывать в уме? соцсети

Первые победы

- Вы как руководитель образовательного центра, объясните простым языком, что же это такое – ментальная арифметика?

- Ментальная арифметика - это современный способ развития творческих, познавательных и интеллектуальных способностей, содействующий раскрытию потенциала ребенка. Специалисты считают, что склонность к математике здесь совершенно не важна. Чем меньше математических способностей, тем быстрее развиваются навыки ментальной арифметики.

Известно, что изучение нового стимулирует работу головного мозга. Чем больше мы тренируем свой мозг, тем активнее работают нейронные связи между правым и левым полушариями. И тогда то, что прежде казалось трудным или даже невозможным, становится простым и понятным.

Секрет популярности ментальной арифметики прост: уже через полгода занятий ребенок, постоянно занимающийся ментальной арифметикой, сможет складывать и вычитать в уме двух- и трехзначные числа, а через два года - делить и умножать в уме такие числа. На фоне приобретения навыков скоросчета у ребенка повышается успеваемость в школе и легче дается изучение иностранных языков, улучшается слуховая и зрительная память, формируется образное мышление, повышается уровень интеллекта (IQ).

- А Академия рассчитана только на школьников? С какого возраста можно отдать ребенка в ваш образовательный центр?

- Самый лучший возраст для обучения – 5 лет. Но к нам приходят в основном, школьники, которым необходимо подтянуть свои знания по другим предметам. Еще одно новшество – мы открыли курсы для взрослых (18+) по брендфитнесу, который предназначен для развития памяти у каждого и нас. Ведь нередко взрослые страдают от избытка проблем, забивая мозг всякой всячиной и необходимо развивать ментальные навыки, программу скорочтения и с точки зрения медицины тренировать память, чтобы быть полноценным человеком. Кстати, ментальная арифметика в зарубежных странах практикуется как средство профилактики болезни Альцгеймера у пожилых людей. В будущих планах - открыть курсы ораторского мастерства, что тоже немаловажно для развития личности.

Ментальной арифметикой занимаются и взрослые Со страницы Академии "Империя заний" в ФБ

- Расскажите, пожалуйста, об успехах Академии ментальной арифметики, ведь за 2 года о вашем центре узнали многие и до сих пор продолжают приводить туда новых детей…

- В 2017 году, после успешного выступления на международной олимпиаде по ментальной арифметике в Москве, наша Академия вступила в Международную ассоциацию по ментальной арифметике – Pama global abacus and mental arithmetic association, куда входят подобные центры из 35 стран мира. Это означает, что мы обучаем детей по международным стандартам. Наша цель – не делать из ребенка робота-калькулятора, умеющего хорошо считать, а развивать его всесторонне.

И когда родители приходят к нам и говорят, что их ребенок стал отличником в классе, заучивает хорошо стихотворения или у него раскрылись хорошие вокальные данные или он прекрасно танцует, - мы знаем, что это результат ментальной арифметики, которая раскрывает в детях скрытые таланты и возможности.

Возвращаясь к нашим достижениям, отмечу, что все наши победы, это в первую очередь, победа всего Таджикистана. Каждая победа дает детям уверенность, что они вносят весомый вклад в развитие нашей страны, воспитывает в них патриотизм. И достижения, которых добились Ёсуман Исмонзода, Манижа Тошболтаева, ставшие обладательницами первых мест олимпиады GeniusKid-2017, и 7-летний Павел Куимов, который стал трехкратным победителем и обладателем кубка флеш-чемпионата и никому не хочет отдавать первенство, это наш общий вклад в достижения республики. Воспитанники Академии ментальной арифметики стали победителями международных олимпиад, которые прошли в Бишкеке и Москве.

Но самым нашим большим достижением стало проведение совсем недавно международной олимпиады в г. Гулистон Согдийской области, которая приняла более 200 участников из Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и 6 регионов России. Это мероприятие, безусловно, стало историческим событием в развитии образования в стране. Без помощи правительства и партнеров вряд ли мы бы смогли провернуть такое грандиозное мероприятие, за что выражаю им огромную благодарность.

На олимпиаде по ментальной арифметике в городе Гулистон, июнь 2018 года со страницы Академии в ФБ

Ставка на победу

- Вероника, в этом году вы участвуете в республиканском конкурсе «Фарах» - Женщина –предприниматель года-2018 и как мы уже узнали, попали в полуфинал. Впереди другие испытания, чтобы доказать, насколько вы успешная бизнес-леди. Почему вы решили участвовать в этом конкурсе?

- До этого я участвовала в двух очень интересных, на мой взгляд, конкурсах. В 2006 году я участвовала в конкурсе «Лучший учитель английского языка г. Душанбе» и заняла второе место. В 2011 году я стала победителем республиканского конкурса «Учитель года» и это был пик моей педагогической деятельности. Я готовилась к конкурсу целых три года, изучала все законы и документы, ставка была на победу. Кстати, стенд с моим портретом висит в Академии педагогических наук республики. То есть, все регалии и награды по своей деятельности я получила.

А в настоящее время, я уже предприниматель и хотела попробовать свои силы в этой стезе. О конкурсе узнала совершенно случайно, когда пришла сдавать очередную отчетность в министерство образования и науки и там мне предложили сдать свои документы на этот конкурс.

- Как Ваш супруг относится к тому, что жена-руководитель, ведь обычно на Востоке мужья не любят, когда женщины рулят?

Вероника Коробкина Asia-Plus

- Мой супруг во многом поддерживает меня. Мало того, он был инициатором и вдохновителем создания этого образовательного центра и можно сказать, он неотъемлемая часть нашего общего бизнеса. По сути, я взяла на себя всю организаторскую часть при создании Академии ментальной арифметики, а он отвечал за бизнес-план и думаю, работая в этом тандеме, мы смогли справиться. Вместе с тем, признаю, что наряду с предпринимательской деятельностью, мы не должны забывать, что наша первостепенная задача – дать хорошее образование детям. Поэтому приоритетом должно быть образование, потом бизнес. Это то, к чему мы стремимся в своей работе, ведь мы делаем самое нужное дело в жизни – обучаем будущую нацию.

- Значит, Вы настроены только на победу?

- Я люблю идти к цели. Вдруг случится так и я не смогу добиться лучшего результата, я буду участвовать в следующем конкурсе, и так до победного конца. Ведь участие в конкурсах всесторонне развивает человека, делает его лучше, дает стимул работать над собой и самореализоваться. Если честно, в случае, если я получу главную премию, то использую всю сумму на новый образовательный проект, который пойдет на пользу всего Таджикистана, так как мы получим новое поколение будущих технократов.

Дети – это наши самые надежные инвестиции, поэтому предлагаю родителям вкладывать в их знания. Недаром девизом Академии является «Раскрыть в каждом ребенке гения». Ведь дети не рождаются гениями. Они ими становятся.

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