Президент России Владимир Путин и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сыграли вничью в футбольном тренажере, расположенном в Парке футбола на Красной площади. Официальные лица забили в ворота по одному мячу из двух, пишет championat.com.

Российский лидер вместе с главой Международной федерации футбола сегодня, 28 июня, открыли детский футбольный турнир. Они посетили тренировку юношеского футбольного клуба «Тотем».

Путин и Инфантино не только понаблюдали за тренировкой, но и испытали футбольный тренажер — камера, которая находится за макетом вратаря, фокусируется на мяче, а после нанесения удара следит за его траекторией, направляя голкипера в сторону мяча.

С первого раза президент РФ и глава ФИФА забить не смогли. После второго удара Путина мяч залетел в сетку.

«Ну, как-то так», — отметил Путин.

Инфантино также смог забить гол со второй попытки. «Уно-уно», — резюмировал глава ФИФА.

После этого Путин и Инфантино отправились на импровизированное футбольное поле, где сфотографировался с игроками «Тотема», а также открыли показательный матч, сообщает РИА Новости.

Воспитанники «Тотема» разбились на две команды. Тренером одной стал Лотар Маттеус, а второй — Роналдо. К молодым футболистам присоединились Карлес Пуйоль и Икер Касильяс.

Чемпионат мира по футболу-2018 продлится до 15 июля, матчи проходят в 11 городах на 12 стадионах. Сборная России 1 июля примет участие в матче 1/8 ЧМ с командой Испании на стадионе «Лужники» в Москве.

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