Сегодня на столичных заправках стоимость одного литра сжиженного газа, на котором ездит 60% автотранспорта Душанбе, составляет 4,60 сомони

Антимонопольная служба при правительстве Таджикистана не имеет права диктовать цены на внутреннем рынке сжиженного газа из-за отсутствия хозяйствующих субъектов, занимающих на этом рынке доминирующее положение, сообщили «АП» в Службе.

В соответствии с антимонопольным законодательством, доминирующим на том или ином товарном рынке признается положение хозяйствующего субъекта, если его доля на рынке составляет не менее 35%.

Также доминантами могут быть признаны три субъекта, если общая их доля на рынке составляет не менее 50% или пять субъектов, чья совокупная доля составляет не менее 70%.

«Среди работающих на рынке сжиженного газа субъектов в Таджикистане на данный момент не существует доминанта. Поэтому они не обязаны согласовывать устанавливаемые цены с Антимонопольной службой», - отметили в Антимонопольной службе.

В ведомстве также подчеркнули, что «этот рынок находится под постоянным анализом и обоснованность устанавливаемых цен проверяется».

Согласно данным антимонопольного ведомства, доля ООО «Темур Ойл» на рынке сжиженного газа составляет 16%, ООО «Гули Сурх Континент» - 14%, ООО «Октан-Сервис» - 13%, ООО «Гайрат 82» - 11%, ООО «Газпромнефть-Таджикистан» - 8%, ООО «Газойл» - 7%, ООО «Газнефть» - 6%, ООО «Мабдаи Нур» - 5%. Названия компании «Фароз» в этом списке не значится. В целом поставкой и реализацией сжиженного газа в республике занимаются 35 компаний.

По словам источника, как только началось повышение стоимости сжиженного газа на автозаправочных станциях, антимонопольное ведомство обратилось за разъяснениями к Ассоциации поставщиков нефтепродуктов и сжиженного газа.

В ответе Ассоциации Службе одной из главных причин подорожания сжиженного газа на внутреннем рынке указывается сокращение поставок этого вида топлива из Казахстана, откуда завозится до 90% от общего объема.

Таджикские импортеры, в основном, приобретают сжиженный газ у казахского производителя «СНПС-Актобемунайгаз», который в настоящее время восстанавливает одну из своих мощностей, вышедшей из строя.

В связи с этими работами казахская компания сообщила своим таджикским партнерам, что в июне сократит им продажу своей продукции на 40%.

Другой причиной повышения цен на сжиженный газ в Таджикистане называется рост его стоимости на мировом рынке.

Кроме того, в ответе Ассоциации антимонопольному ведомству говорится, что ежегодно обычно в летнем периоде года растет спрос на нефтепродукты и сжиженный газ, что автоматически приводит к их подорожанию.

В Антимонопольной службе успокаивают, что стоимость сжиженного газа на внутреннем рынке стабилизируются уже в июле.

Напомним, с начала второй половины текущего месяца в Таджикистане существенно выросли цены на сжиженный газ. За две недели на столичных автозаправочных станциях стоимость этого вида топлива подскочила на 35% - с 3,40 до 4,60 сомони (по состоянию на сегодня).

В январе-мае этого года Таджикистаном импортировано 151 тысяч тонн сжиженного газа, что на 5% больше чем в этом же периоде прошлого года и почти на 10% больше аналогичного периода 2016 года. Одна тонна сжиженного газа в январе-мае 2016 году в среднем составила 453 долларов, в этом же периоде 2017 года – 450 долларов, а в этом году – 456 долларов.

Ежегодно Таджикистан импортирует более 350 тысяч тонн сжиженного газа, которым в республике пользуются свыше 60% автомобилистов.

Между тем, компания «Фароз», которая, кстати, в предоставленном антимонопольным ведомством списке хозяйствующих субъектов на рынке сжиженного газа не фигурирует, распространила вчера на своей странице в соцсети Фейсбук вышеуказанный ответ Ассоциации поставщиков нефтепродуктов и сжиженного газа от своего имени.

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