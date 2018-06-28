Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) при содействии Комитета по развитию туризма при Правительстве Республики Таджикистан и при финансовой поддержке Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам проводит сегодня семинар для владельцев и менеджеров местных санаториев, гостиниц, хостелов и гостевых домов с привлечением международных тренеров на тему: «Управление гостиничным бизнесом: наилучшие международные практики ведения гостиничного бизнеса». Мероприятие проходит в столичной гостинице «Шератон».

Поддерживая инициативу Правительства Республики Таджикистан в области развития туристического сектора и содействия привлечению иностранных туристов в Республику Таджикистан, ЕБРР стремится помочь в повышении уровня сервиса и конкурентоспособности местных гостиниц, санаториев, хостелов.

Тренерами мероприятия выступят г-н Ролландс Репша, Координатор проектов ЕБРР и г-н Фердинанд Виеленд, международный консультант ЕБРР, имеющий большой опыт в управлении гостиницами и курортами, в прошлом директор отеля Le Meridien Hotel Golf and Country Club Resort, Москва, генеральный директор гостиницы «Невский дворец», Санкт- Петербург, генеральный директор гостиницы «Метехи Палас», Тбилиси.

В ходе мероприятия участники узнают о тенденциях развития глобальных гостиничных рынков и важных аспектах управления гостиничным бизнесом, таких как эффективное использование ресурсов, менеджмент, продажи, маркетинг, качество услуг и др.

В работе семинара примут участие около 30 владельцев и руководителей местных гостиниц, гостевых домов и хостелов.

Согласно Отчету ЕБРР «Деловая среда Таджикистана», туризм выделен как одна из наиболее многообещающих отраслей экономики в будущем. Памир и Зеравшанская долина – два основных туристических направления в Таджикистане. Страна имеет потенциал быть более привлекательной для туристов, и, очень важно для компаний, работающих в секторе гостеприимства познакомиться с лучшими международными практиками, улучшить инфраструктуру, чтобы реализовать этот потенциал и быть готовыми к встрече международных гостей и внутренних туристов.

Ожидается, что по окончанию мероприятий консультанты проведут индивидуальные встречи с владельцами бизнесов, и ответят на их вопросы. А также 29 июня международные эксперты посетят несколько гостиниц и курортов, для того, чтобы помочь компаниям практическими советами.

С 1997 года ЕБРР помог более 600 средним и малым предприятиям получить бизнес консультации для роста и процветания местных компаний.

В этом году Швейцария отмечает 20-летие открытия офиса по сотрудничеству в Таджикистане. В рамках программы всестороннего сотрудничества, Швейцария оказывает поддержку Таджикистану в реформировании таких секторов, как здравоохранение, управление водными и природными ресурсами, расширении доступа к правосудию, а также содействует переходу страны к рыночной экономике. Ежегодно Швейцария инвестирует около 20 млн. долларов США в проекты, осуществляемые по всему Таджикистану.