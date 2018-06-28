На новом оборудовании можно производить 8,5 тонн пряжи в сутки

В рамках своей рабочей поездки по районам и городам Согда президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня утром посетил город Гулистон, где запустил новую технологическую линию по производству пряжи в ОАО «Ковры Кайраккума».

В новом цехе постоянной работой обеспечены 70 местных жителей, сообщает пресс-служба главы государства.

До запуска новой линии сырье для нужд ОАО «Ковры Кайраккума» завозилось из Турции, Ирана и Бангладеш. Впредь порядка 60 процентов сырья, с которым будет работать предприятие, будет отечественного производства.

Оборудование для новой технологической линии закуплено в Бельгии, Германии и Франции, на сегодняшний деньна нем можно производить 8,5 тонн пряжи в сутки.

Фото пресс-службы президента РТ 1 /9

Эмомали Рахмон посетил также сегодня Б.Гафуровский район Согдийской области, где дал старт строительству здравницы и центра обслуживания на 1 тыс. человек в местном сельском джамоате Исфисор.

Cовременный оздоровительный центр будет построен на площади 31 га в живописном месте Шуркул на берегу «Таджикского моря».

При ознакомлении с проектом будущей лечебницы президента проинформировали, что объект будет построен в течение трех лет и будет сдан в эксплуатацию в преддверии 30-летия Государственной независимости Таджикистана.

На территории лечебницы планируется строительство двух гостиниц на 1 тыс. человек. Также планируется строительство лечебного корпуса, центра молодежи, столовой, национальной чайханы, спортивных площадок, плавательного бассейна, амфитеатра и аквапарка и других объектов.

Фото пресс-службы президента РТ 1 /6

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus