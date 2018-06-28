Фотоистории 18 жертв пыток и жестокого обращения в Таджикистане 11:25, сегодня Автор: Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане 45 12 7 7386

«Не применяйте пытки, пусть даже преступление останется нераскрытым». Эта табличка с цитатой министра внутренних дел Таджикистана Рамазона Рахимзода установлена на входе в УБОП МВД РТ.

