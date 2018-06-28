Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане опубликовала на своем сайте фотоистории 18 человек, которые стали жертвами пыток.
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Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане опубликовала на своем сайте фотоистории 18 человек, которые стали жертвами пыток.
это называется говсуд по таджикский то есть простой человек всегда виноват одним словом феодализм!!!!!!!!!!!!!!
пусть Аллах вас всех покорает животные, ваш путь только в ад, ни в этом так в другом мире вы будите обязательно наказанны всемогущим Аллахам, вы еще защищаете народ от преступления и всяких бед? да вы нас от самих себя защитите для начала, главные приступники это вы сами, чиновники.
Жаль всех!!!
Как говорится - "каков поп, таков и приход". Здесь все: и МВД, и прокуратура, и АКН, и ГКНБ, и Мин.Юст, и даже суды - убийцы. Одни совершают, другие покрывают. Это всё называется - преступления против человечности. Жаль страну и народ.
точто, один совершает-другой прикрывает! Это про органов, однако недосказал тут, таков система правления, надо же как то держаться за креслом!
slezi poshli.... ujasnie u nas organi
эта вывеска с цитатой лицемера раздражает..