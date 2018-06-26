Бывает, что в жизни происходят различные ситуации, когда человек стоит перед выбором: пройти мимо или сделать рискованный выбор - спасти незнакомых людей. Наш сюжет о тогда еще молодом командире АН-2 Кулябского авиаотряда Шавкате Раджабове, который рискуя, поднял свой перегруженный самолет в воздух и доставил лекарства для больных Кулябской области в 1992 году…

Осенью 1992 года, когда гражданская война только началась, дорога в Куляб была блокирована. Целых полгода город находился в экономической блокаде, продовольственные запасы населения иссякали. В сентябре люди принялись собирать пшеницу, чтобы иметь хотя бы собственную муку.

Из-за нехватки хлеба приходилось добавлять в муку комбикорм, жмых и из нее печь лепёшки. Именно в это время среди населения Кулябского региона, особенно Восейского, Московского и Фархорского районов, было много случаев отравления семенами ядовитого сорняка гелиотропа, который растет среди пшеницы. Семена этого вредителя поспевают осенью, и в это время их трудно отличить от семян пшеницы. Люди перемалывали пшеницу вместе с сорняками в муку и пекли из нее хлеб.

…Герой нашего сюжета, тогда, еще 26-летний Шавкат Раджабов, выпускник авиационного училища под Саратовом, рассказал об одном из своих полетов из Куляба в Душанбе и обратно.