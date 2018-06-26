Продажа форели за рубеж может стать одной из прибыльных статей для Таджикистана. Для того чтобы наладить это производство, нужно немного: небольшая поддержка со стороны государства и умелые руки тружеников.

О том, как выращивают форель в Рамитском ущелье – наш материал.

В советские годы слава Рамитского форелевого завода выходила далеко за пределы Таджикистана. Форель разводят в экологически чистых условиях, поэтому вкус у нее особенно нежный. Блюда из свежей и вкусной рыбы, выращенной в чистейших горных реках нашей страны, пользовались большим спросом даже на правительственной кухне Кремля.

Развал Союза и последовавшая за ним гражданская война нанесли сильный удар по экономике страны. Форелевый завод в Ромите не избежал горькой участи многих других предприятий республики, тем более учитывая, что в этих местах долгие годы велись боевые действия.

И вот, в начале двухтысячных территорию бывшего завода, больше напоминавшую руины Сталинграда в годы Великой Отечественной войны, решил приобрести предприниматель Ибрагим Бобоев.

«Если честно, у меня вначале не было и мысли восстановить рыбное хозяйство, - рассказывает директор предприятия. – Бассейны завода, а их тут 25, были забиты песком. Мы решили использовать песок для строительных нужд, и вскоре очистили большую часть бассейнов. Вот тут я и подумал: хотя завод разрушен, может использовать эти водоемы для разведения рыб? Так все началось».

По словам Бобоева, у него не было опыта в этом деле, и после поисков ему удалось узнать, что в российском Адлере есть форелевый завод.

Фото: blog.boabor.ru

«Поехал туда, поговорил с руководством, они обещали помочь мне. Несколько месяцев учился у них выращиванию рыб, а затем отправился на родину с первой партией рыб. Это были мальки радужных форелей. Тогда я еще не осознавал до конца, какая эта трудная и ответственная работа», - вспоминает директор.

Это рыбное хозяйство расположено у подножия горы, от которой его отделяет река Кафирниган. Именно с этой реки через канал наполняются бассейны, в которых плещутся рыбы.

Как рассказывают работники предприятия, форель - рыба капризная, и требует особого ухода.

«Вода должна быть проточной, насыщенной кислородом, а температура в бассейне не должна подниматься выше 18 градусов. Мы круглые сутки следим за тем, чтобы вода прибывала в бассейны без остановок, чтобы лотки не забивались мусором», - говорит один из работников хозяйства.

Особенно трудно приходится рыбоводам зимой.

«Ночью в горах очень холодно, верхний слой воды в бассейне покрывается льдом. И тут нам надо быть всегда начеку, чтобы обеспечить постоянный сток и отток воды», - объясняет трудности дела сын Ибрагима Бобоева, Муродджон.

В бассейне под номерами 1 и 2 плавают мальки. В рыбном хозяйстве выращивают три вида форели – речную, радужную и королевскую. Последние два вида привезены из Адлера.

Фото: Mapio.net

«Форель – рыба хищная, поэтому надо следить, чтобы в бассейны с мальками не попали крупные особи. 5-6 взрослых форелей за считанные дни могут съесть всех мальков в бассейне», - рассказывает Муродджон.

Общий вес рыб в каждом бассейне достигает 400-500 кг. Когда рыбы подрастают, часть из них перебрасывают в свободные бассейны.

«Иначе они не будут развиваться быстро, да и нехватка кислорода может стать причиной их гибели», - говорят работники рыбхоза.

В естественных условиях форель питается исключительно животной пищей. В условиях искусственного разведения ее заменяют качественным кормом. В его составе рыбий жир, рыбная мука и натуральная соя. Специальный корм для рыбы в Таджикистане не производится.

Его привозят из Ирана. Один мешок корма в 25 кг обходится нам в 400 сомони. В каждый бассейн на кормёжку тратится по одному мешку в день. А чтобы мальки были готовы к продаже, нужно откармливать их 2,5 – 3 года.

То ли форель крута, то ли удочка не та

По словам специалистов, для полного возрождения рыбной отрасли потребуются годы. Но уже сейчас понятно, что продажа форели за рубеж может стать одной из прибыльных статей для Таджикистана.

«В многочисленных водоемах Таджикистана в настоящее время обитает 52 вида рыб, принадлежащих к 12 семействам, - рассказывает эксперт по сельскому хозяйству Фаррух Абдувосиев. - Наиболее разнообразны рыбные населения рек - 52 вида, прудов - 17, озер - 20, родников - 10 видов. Из всего многообразия рыб к промысловым относится более 20 видов, в том числе - форель, щука, маринка, красноперка, жерех и другие. Значительный ущерб видовому разнообразию и численности рыб наносят гидроэнергетические сооружения, химические загрязнения, браконьерство, а также сброс промышленных отходов в водоемы.

К сожалению, рыбоводство, в том числе, форелеводство после развала Союза заметно утратило свою позицию в экономике страны. Всерьёз этой отрасли начали уделять внимание с 2008 года, когда была принята Программа развития отрасли рыбоводства в Таджикистане на период 2009-2015 годы.

Эта программа разработана с целью сохранения, увеличения количества, совершенствования генетических, продуктивных качеств рыб с одновременным обеспечением населения продуктами питания и создания новых рабочих мест».

По словам эксперта, рыбоводство для Республики Таджикистан считается одной из рентабельных отраслей сельского хозяйства. Дальнейшее развитие отрасли рыбоводства имеет огромное значение и в обеспечении продовольственной безопасности страны.

Фото: Asia-Plus

«В наш рацион обязательно должны входить рыбопродукты, в противном случае, нехватка белковосодержащих веществ, которыми богата рыба, значительно отразится на здоровье населения. Например, отсутствие рыбы может усугубить ситуацию в отношении болезней щитовидной железы, которые очень распространены в Таджикистане», - считает эксперт.

«Для выращивания форели, которая считается самым дорогим видом рыбы, идеально подходят холодные реки, чистые озера и водохранилища Горно-Бадахшанской автономной области, горные реки Шахринавского района, Согда, районов республиканского подчинения. Водный потенциал ГБАО позволяет выращивать свыше 40 тыс. тонн форели», - говорит ученый.

По статистическим данным, объем годового улова рыбы в республике составляет порядка 400 тонн, что в разы меньше внутренних потребностей. Дефицит покрывается за счет импорта.

К выращиванию рыбы и увеличению ее улова проявляют интерес иранские, турецкие и китайские компании, некоторые из которых уже открыли свои предприятия в Таджикистане.

А еще импортом форели заинтересовалась Армения. Знаменитой севанской форели почти не осталось, а вот в бадахшанском Яшилкуле ее как раз разводят.

Эксперты заявляют: программа развития отрасли, принятая правительством до 2015 года, хоть и медленно, но выполняется. Только за последние несколько лет количество частных и совместных предприятий увеличилось в десятки раз.

Однако спрос населения на диетическое мясо форели пока превышает предложения, и для того чтобы изменить ситуацию, необходимы инвестиции и новые технологии.

ЧТО ГОВОРЯТ ЦИФРЫ

Общая площадь рыбоводческих хозяйств составляет более 3000 га, из которых на 1500 га выращиваются товарные сорта рыбы.

В 90-е годы площадь рыбоводческих хозяйств по выращиванию товарной рыбы составляла 1280 га, производство ее - 3550 тонн, а средняя продуктивность - 30 цн/га. В эти годы, учитывая потребность в обеспечении населения рыбными продуктами, республика дополнительно закупала ежегодно 6500 тонн рыбопродуктов.

В настоящее время для нормальной физиологической потребности в обеспечении рыбной продукции населению республики требуется более 15 тысяч тонн.

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