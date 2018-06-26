81 год назад, 27 июня 1936 года на юге Таджикистана начала работу специальная экспедиция, которая должна была определить границы первого в республике государственного заповедника. По ее итогам 4 ноября 1938 года постановлением Народного комиссариата земледелия Таджикской ССР был образован заповедник «Тигровая балка». Сейчас в этом заповеднике насчитывается свыше 450 видов цветковых растений, 600 видов беспозвоночных и 200 видов позвоночных животных.

«Тигровая балка» - это джунгли

Да, заповедник «Тигровая балка» - это самые настоящие джунгли, потому что, например, по Ожегову – «джунгли – это густые, труднопроходимые лесные заросли в болотистых местностях». Именно так и выглядят тугайные леса, тугаи которыми богата «Тигровая балка».

В «Тигровой балке» самая большая площадь тугайных лесов в мире

Раньше тугаи были широко распространены в бассейнах рек Центральной Азии, особенно на юге, на берегах Амударьи. Сейчас большая часть территории, занятой в прошлом тугайной растительностью, освоена под хлопковые плантации.

Тугаи сохранились только в «тигровой балке», в низовьях реки Вахш, да еще те, что узкой полосой тянутся по реке Амударье вдоль таджикско-афганской границы. Нигде в мире вы не найдете тугайно-пойменного ландшафта такой большой площади, как здесь. Для сравнения: заповедники в Туркменистане и Узбекистане имеют площадь от двух до пяти тысяч гектаров, а у нас – пятьдесят тысяч га!

В «Тигровой балке» до 1954 года водились тигры

До середины прошлого столетия в «Тигровой балке» водились туранские тигры, которым заповедник и обязан своим названием. По мере уменьшения площади тугайных лесов ареал обитания тигров сокращался. Последнего тигра видели здесь в 1954 году.

В «Тигровой балке» гостил шах Афганистана

Есть в «Тигровой балке» и так называемая «Королевская дача». Это охотничий дом в местечке Полвон-Тугай. Рассказывают, что в 1963 году сюда на охоту приезжал король Афганистана Зохир Шах. К его приезду по распоряжению правительства была возведена дача, где он отдыхал всего лишь один раз. Но название осталось, и теперь сюда нет-нет да заезжают высокие гости вплоть до президента страны и арабских шейхов.

Пограничники поймали тигра у реки Пяндж на советско-афганской границе, 1936 год Фото: Chernomanija

Во время гражданской войны в «Тигровой балке» стояли воинские части

В годы войны на территории «Тигровой балки» располагались воинские части. Хотя в 1998-м году указом президента страны было предписано вывести их из заповедника, они оставались тут еще несколько лет.

У пограничных постов на берегу озера Дарья-Кул был выжжен гектар леса и камышей. Военные объяснили это тем, что им досаждают скорпионы и змеи, которые прячутся в зарослях. Вплоть до 2002-го года в заповеднике ежегодно полыхали пожары.

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