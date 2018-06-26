АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 28 ИЮНЯ 2018 ГОДА

- В гостинице Шератон ЕБРР при содействии Комитета по развитию туризма проведет семинар для владельцев и менеджеров местных санаториев, гостиниц, хостелов и гостевых домов с привлечением международных тренеров на тему «Управление гостиничным бизнесом: наилучшие международные практики ведения гостиничного бизнеса».

- В Театре оперы и балета имени Айни состоится балет «Дон Кихот» в 3-х действиях. Начало в 18:00.

- Юношеская сборная Таджикистана по футболу в Японии проведет встречу против юношеской местной команды «Урава Редс».



ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 28 ИЮНЯ

2011 - Организация Исламская конференция (ОИК) сменила название на Организацию Исламского сотрудничества (ОИС);

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 28 ИЮНЯ

1921- Родился знаток народной медицины Хамидджан Захидов.

1934 – Родился певец, композитор Мухаммадато Таваллоев.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 28 ИЮНЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 34-39 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 20-25 тепла.

По Хатлонской области – Ясная погода, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 36-41 тепла, в предгорьях ночью 14-19 тепла, днем 29-34 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 10-15 тепла, днем 26-31 тепла, по ВГБАО ночью 1-6 тепла, днем 16-21 тепла.

По районам республиканского подчинения – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 33-38 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 26-31 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Бохтар – Ясная погода, без осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 27-29 тепла.