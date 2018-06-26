АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 27 ИЮНЯ 2018 ГОДА

- В Таджикистане празднуют День национального единства. В этом году главные торжества по случаю 21-й годовщины праздника пройдут в Канибадаме.

- На мини-полях Центрального республиканского стадиона пройдут финальные матчи футбольного турнира на Кубок мэрии Душанбе. Начало матчей - в 18.00 и 19.00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 27 ИЮНЯ

День согласия и примирения Таджикистана

1936 – На юге Таджикистана начала работу специальная экспедиция, которая должна была определить границы первого в республике государственного заповедника «Тигровая балка» на юге республики

1997 - В Москве президентом РТ Э. Рахмоновым и руководителем ОТО С. А. Нури подписано Общее соглашение о мире и согласии.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 27 ИЮНЯ

1959 – Родилась доктор медицинских наук, профессор Нигина Шарофова.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 27 ИЮНЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области - Небольшая, местами переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 34-39 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 20-25 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 36-41 тепла, в предгорьях ночью 13-18 тепла, днем 29-34 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 9-14 тепла, днем 25-30 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 тепла, днем 15-20 тепла.

По районам республиканского подчинения – Небольшая, облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 33-38 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 25-30 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 27-29 тепла.