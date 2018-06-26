Страна: США

Жанр: комедия

Режиссер: Джефф Томсич

Актеры: Айла Фишер Аннабелль Уоллис Джереми Реннер Рашида Джонс Джон Хэмм Джейк Джонсон Лесли Бибб Эд Хелмс Брайан Деннехи Хэннибал Бёресс.

Премьера в Душанбе: 28 июня, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз».

Забронировать билеты можно по телефонам 2350025, 988885801

Каждый год в течение месяца пятеро друзей участвуют в беспощадно навороченной версии игры в кошки-мышки. Они играют в нее с первого класса, чтобы, рискуя собственной шеей, работой и отношениями, одолеть противника с победоносным криком: «Ты водишь!».

В этом году кошки-мышки приходятся на свадьбу единственного непобежденного игрока, что должно сделать из него легкую мишень. Но он знает, что они придут… и он готов.