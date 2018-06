Священный для мусульман месяц Рамазан остался позади, что значит, что с первых минут начала рабочего дня в офисах возобновились тихие перешептывания девушек о том, в какое кафе можно сходить, чтобы было вкусно и без вреда для фигуры, и громкие пересуды мужчин о том, где перекусить, чтобы сытно и побольше мяса.

Рестораны и кафе переходят с вечернего на полноценный режим работы, наконец вечером можно попасть в них не только по предварительной брони.

В течение святого месяца Рамазан точки общепита изощрялись, как могли: кто-то, чтобы не потерпеть убытки, а кто-то, чтобы хорошо заработать на ажиотаже. Самыми популярными мерами было внедрение нового, адаптированного к посту, меню, и открытые двери ресторанов на протяжении всей ночи, чтобы накормить и тех, кто после захода солнца открывал ифтар, и тех, кто на рассвете совершал сухур - предрассветную трапезу.

Фото со страницы ресторана "Як" в Facebook

Сейчас многие заведения уловили футбольную «лихорадку» и в основном собирают в своих стенах, и не только (на открытых террасах), болельщиков большой игры. Большие экраны установлены везде, даже в небольших кофейнях.

Кризис хорошему заведению не помеха

По словам владельца одного из модных столичных ресторанов, пожелавшего не называться, в любой стране всегда будут состоятельные люди, несмотря на самый страшный кризис. И Таджикистан не исключение.

"Рестораны в нашей стране работали и работают в обычном режиме, по «тем самым» ценам – без скидок и акций, потому что наш клиент приходит за вкусной едой и уютной атмосферой, - поделился он. – Наверняка вы замечали, что отличительной чертой состоятельных людей в нашей стране является выпирающий животик?".

Фото со страницы клуба "Истиклол" в Facebook

А все потому, что у нас менталитет такой – хлебом не корми, дай посидеть в размеренной обстановке, выпить пиалу-другую чая да поговорить за жизнь, а по ходу пьесы еще и вкусно, сытно поесть.

"Если в Южной Корее обычным явлением являются спящие на улицах жители, которые перебрали маленько, потому что всю неделю работали как проклятые, то у нас каждый вечер ажиотаж во всех заведениях общепита. После работы люди предпочитают идти не домой, а в кафе, бар, ресторан. Причем это не зависит от размера заработной платы", - рассказывает встретившаяся нам в кафе душанбинка Ниссо Рауфова.

И еще.

Хлеба в стране много, а зрелищ – нет

Куда может сходить в Душанбе взрослая, состоявшаяся молодежь, люди в возрасте 22-45 лет? В кино, в парк погулять да в ресторан/кафе. Выбор не велик, театральная культура не сильно развита, интересных выставок больших масштабов тоже нет.

Фото со страницы ресторана "Аль-Шам" в Facebook

Правда, в течение последнего года в столице было открыто несколько квест-комнат, куда потянулась молодежь, и, по мнению экспертов, если откроется еще с десяток таких мест, где публика сможет себя занять чем-то интересным, она перестанет «зависать» только в ресторанах.

Принцип домино

На протяжении нескольких лет в столице продолжает расти тренд на бургерные. И если во всем мире это указывает на то, что гость предпочитает рестораны более демократичного сегмента, то только не у нас. Стоимость одного бургера в некоторых заведениях столицы достигает 46 сомони.

"Мода на фастфуд-кухню никак не связана с экономическими или другими факторами в ресторанной индустрии страны. Тут все работает по принципу домино: раз сосед открыл бургерную – я тоже открою!", – говорит руководитель отдела SMM-маркетинга сети ресторанов.

Фото со страницы кафе "Мазза" в Facebook

«Домашняя» еда

В последнее время душанбинцы значительно чаще стали заказывать и ресторанную еду на дом. При всем этом ниша остается малоосвоенной и от этого еще более перспективной – еще не все рестораны предлагают услугу «Еда на дом». В основном ее оказывают суши-заведения, пиццерии и фастфуд-корты.

Еще одним изменением потребительской модели недавнего времени стала приверженность к стритфуд-заведениям. Эта модель заимствована у американцев и звучит как «заведения to go». Первое такое заведение – «Happy smile» - появилось в Душанбе в начале февраля нынешнего года и было не совсем понятно некоторым душанбинцам. Здесь предлагают комбинированные меню и фастфуд, который едят на ходу.

Фото со страницы ресторана "Бухоро" в Facebook

"Уличные кафе формата to go - очень удобные и доступные, а мы еще и работаем до 5 утра, - говорит руководитель проекта «Happy smile». – Поначалу, конечно, люди удивлялись, что еду мы продаем, а место, где ее можно поесть, не предоставляем. Люди-то у нас любят, никуда не торопясь, посидеть, пообщаться, наверно поэтому заведения to go у нас не в сильном почете в общем обороте рынка общественного питания".

Контингент кафе формата to go –активные молодые люди, которые не хотят терять ни минуты своего времени.

Бизнес есть, развития нет

Тем не менее, будучи типичным представителем восточного народа, который любит накрытые столы и вкусную еду, мы сильно уступаем нашим соседям по количеству имеющихся на рынке ресторанов и точек общепита. Согласно статистике, приведенной на сайте Tripadvisor.ru, на конец октября прошлого года в Кыргызстане, к примеру, зарегистрировано 864 ресторана, в Узбекистане – 329, а в Таджикистане всего 136 заведений общественного питания.

По словам Тимура Максудова, долгие годы работающего в ресторанном бизнесе в Москве, а потом в Душанбе, в этом бизнесе много случайных людей. Собственно потому на рынке и происходит такая текучка новых заведений – сегодня открылись, послезавтра закрылись.

Фото со страницы кафе "Сегафредо" в Facebook

"Ресторанный бизнес первые полгода должен «проседать», и нужно понимать, что прибыли он давать на первых этапах не будет, и будет ли она потом – еще вопрос. Поэтому с большими долгами новички уходят из бизнеса, если это ресторан, и с меньшими долгами, если это уличный трак с хот-догами, к примеру. Поэтому, прежде чем окунаться в это море, сначала в нем нужно искупаться, поработать в ресторанном секторе, чтобы понять, а надо ли оно тебе? Бизнесмен должен быть подкованным", - говорит он.

Среди рестораторов также бытует мнение, что определенные проблемы с развитием ресторанного бизнеса в стране связаны с тем, что потребительский рынок сильно «просел»: сейчас не каждый готов позволить себе потратить на блюдо 10 долларов, потому что это 90 сомони, и людям кажется, что это грабеж. Раньше они спокойно отдавали условно те же 10 долларов, потому что стоили они в докризисные времена 40 сомони.

Есть жалобы также и на работников налоговой службы, которые, пользуясь своим служебным положением, злостно занимаются поборами.

Фото со страницы рестобара "BNDS" в Facebook

Существуют у нас и такие проблемы, как скудный рынок продуктов, географический тупик и, соответственно, дорогостоящая перевозка. В недавнем интервью «АП» известный таджикский ресторатор Муссо Шорахматтулоев говорил, что «со времён СССР в логистике на постсоветском пространстве ничего не изменилось: все собирается в Москве, а потом развозится по всему СНГ.

"Ниже цены, чем в Москве, вы не найдете, я проверял: пытался искать камчатских крабов, например, в Екатеринбурге, но они там дороже, чем в Москве. В Липецке производят мраморное мясо, но оно дешевле в Москве, чем в Липецке. Да, в Москве даже дешевле, чем в Китае, убеждался в этом не раз», - сказал он.

В общем, пока что общая картина на ресторанном рынке такова.

Ресторанный бизнес – это серьезная, неотъемлемая часть туристической отрасли. Следовательно, если мы туристически ориентированный, да еще и гостеприимный народ, получается, нам сам Бог велел развивать ресторанный рынок. Так почему мы этого не делаем?

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus