Первый в истории Таджикистана чемпионат по футболу среди женских команд стартует 4 июля и пройдет в два круга.

В понедельник, 25 июня, состоялась жеребьевка чемпионата страны среди женских команд.

По итогам жеребьевки определено, что в чемпионате примут участие шесть команд – «Зебонисо» (Душанбе), «Хатлон» (Бохтар), «Равшан» (Куляб), «Согд» (Худжанд), «Барк Нурек» (Нурек) и «Регар-ТадАЗ» (Турсунзаде).

Первенство стартует 4 июля и завершится в сентябре. За это время каждая команда сыграет дома и на выезде.

В первом туре чемпионата встретятся «Зебонисо» – «Бохтар», «Равшан» – «Регар-ТадАЗ» и «Согд» – «Барк Нурек».

Жеребьевка чемпионата страны среди женских команд Фото ФФТ

Как отметила руководитель отдела женского футбола технического департамента Федерации футбола Таджикистана Дилором Нусратуллоева, для участия в чемпионате страны ФФТ приобрела для всех шести команд экипировку, игровую форму (по два комплекта), бутсы и мячи. Также Федерация футбола Таджикистана будет оплачивать проезд команд и судейские гонорары.

По словам Нусратуллоевой, чемпионат страны станет этапом подготовки для женских сборных Таджикистана к международным соревнованиям.

В августе женская сборная Таджикистана примет участие в Летних Азиатских играх в Джакарте, в сентябре женская юниорская сборная страны (U-16) стартует в отборочном турнире чемпионата Азии-2019, а в октябре женская молодежная сборная Таджикистана (U-19) вступит в борьбу в отборочном цикле отборочного раунда чемпионата Азии-2019.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus