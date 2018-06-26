Мост между Таджикистаном и Афганистаном в Ишкашимском районе

На границе Таджикистана с Афганистаном будет построен еще один мост на реке Пяндж.

Новый мост соединит местечко Кокул в Фархорском районе Хатлонской области с кишлаком Ойхоним афганской провинции Тахор, сообщил «АП» источник в правительстве Таджикистана.

По данным источника, строительство 180-метрового моста начнется в будущем году и завершится через четыре года.

«Для его возведения Европейский Союз планирует выделить в качестве гранта примерно 16 млн. евро. В рамках строительства моста планируется ремонт 18 километров дороги внутри Фархорского района», - сказал источник.

Он также отметил, что для реализации этого проекта, а также для строительства приграничных рынков по обе стороны будущего моста могут быть привлечены средства других международных организаций.

Между тем, как сообщает TOLO news, долгосрочная программа «Поддержка сотрудничества и возможностей для регионального экономического развития» (SCORED) была представлена в воскресенье, 24 июня, в Кабуле. Финансирование проекта, помимо Евросоюза, обеспечат немецкий государственный банк развития KfW и международная гуманитарная организация Aga Khan Development network (AKDN).

По словам организаторов проекта, его реализация зависит от того, насколько стабильной будет ситуация на границе двух стран. С помощью новой инфраструктуры организаторы SCORED намерены поддерживать малые формы бизнес-активности, поощрять культуру предпринимательства и межграничное сотрудничество. Ожидается, что программа, рассчитанная на пятилетний срок, окажет положительное воздействие на жизнь свыше одного миллиона человек.

Ранее через реку Пяндж, разделяющую две страны, были построены пять мостов.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus